Prima Categoria, Priamar Liguria. Inizia l’era di mister Travi: la rosa rossoblù

Ha preso il via la scorsa settimana la stagione della Priamar Liguria. La formazione savonese ha colto una salvezza sofferta al termine della prima stagione in Prima Categoria dopo la promozione dell’anno precedente. La nuova annata prende il via con un avvicendamento in panchina. Non ci sarà più Gianfranco Pusceddu. Al suo posto, Francesco Travi, lo scorso anno giocatore ma già con esperienza da mister di prime squadre con il Città di Cogoleto. La Priamar Liguria si presenterà ai nastri di partenza anche con la formazione “B”, che parteciperà al campionato di Seconda Categoria e sarà allenata da mister Mario Cella. Una risorsa anche per la formazione maggiore, che potrà attingere in caso di necessità.

La rosa allestita dal direttore sportivo Giuseppe Graziano

Portiere: Giacomo Calcagno.

Difensori: Daniele Dalpiaz, Alessandro Cella, Mirko Nocerino, Shaban Cyrbia, Alessandro Pistola, Alfonc Bardhi, Michele Marras, Antonio Curcio, Pierfrancesco Bovero.

Centrocampisti: Alessandro Loi, Paolo Ghini, Giacomo Setzu, Adolf Hineraj, Raffaele Casalinuovo, Matteo Rebottaro, Manuel Rapa, Gabriel Ribeiro.

Attaccanti: Kevin Tuci, Alaza Gouni Marouf, Marco Giordano, Mattia Rebagliati, Antony Velez, Alberto Oddera.