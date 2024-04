I SannaClown sono tornati a donare sorrisi in tutto il San Paolo: ora cercano nuovi volontari

Savona. Sono riconoscibili dal loro naso rosso, e dal camice bianco ma dalle mille decorazioni colorate fatte a mano: sono l’associazione SannaClown Vip Savona Odv. Da anni portano un sorriso ai più bisognosi, non a caso Vip è l’acronimo di “vivere in positivo”.

Prestano il loro tempo libero a chi ne ha più bisogno infatti svolgono molteplici attività e assicurano la loro costante presenza in diverse Rsa della provincia savonese, in alcune comunità per persone diversamente abili e in quelle per rifugiati. Da alcuni mesi, post covid, sono tornati a svolgere la clownterapia presso la pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona ma la novità più importante è che da, meno di un mese, sono rientrati a pieno regime in tutto l’ospedale. Ebbene si i clown finalmente possono tornare a portare gioia, canti e qualche momento di spensieratezza nei corridoi di diversi reparti del San Paolo.

Le attività sono molte e per questo servirebbe un maggior numero di volontari che entrino a far parte dell’associazione. Volontari che è però per prestare servizio dovranno, obbligatoriamente, frequentare il corso di formazione annuale (non gratuito) organizzato da SannaClown Vip Savona Odv. Quest’anno il corso sarà nelle giornate del 11, 12 e 13 ottobre.

Inoltre l’associazione, all’incirca due volte al mese, promuove incontri di formazione continua, i cosiddetti “allenamenti” che permettono ai clown di poter svolgere la clownterapia in sicurezza per ste stessi e per i pazienti.

Un altro appuntamento da non perdere dove potrete incontrare di persona i clown, scambiare con loro due parole, farvi illustrare le attività che svolgono sarà la giornata del “Naso Rosso” (in piazza Sisto) il 23 novembre in concomitanza con la family run.

SannaClown Vip Savona Odv fa parte dell’associazione nazionale Vip Italia che ha delle linee guida ben precise con unico scopo: la salvaguardia dei volontari e dei pazienti. La “succursale” savonese quindi deve attenersi ai regolamenti previsti dall’associazione nazionale.

Per maggiori informazioni email: segreteria.sannaclown@gmail.com o pagina Facebook