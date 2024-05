Incidente in A10, tir si ribalta tra Celle e Varazze: un ferito in codice rosso in ospedale

Celle Ligure/Varazze. Incidente in autostrada A10, nel tratto tra Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova.

E’ successo intorno alle 16 di oggi pomeriggio nei pressi della zona della Vignetta, verso i Piani d’Invrea, dove un autoarticolato si è ribaltato, con dispersione di gasolio sulla careggiata.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate due ambulanze, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco, il personale di Autostrade per l’Italia e la polizia stradale. Un ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona.

A causa dell’incidente il traffico è in tilt: Autostrade segnala 4 chilometri di coda tra Celle Ligure e Varazze. Per lavori ci sono altri 4 km in direzione contraria.

Il traffico defluisce su una corsia. A chi viaggia in direzione di Genova Aspi consiglia di uscire a Celle Ligure, percorrere l’Aurelia e fare rientro in autostrada dal casello di Varazze.