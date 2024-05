Inchiesta Toti: la speranza che nasca un nuovo sentiment dalla parte dei cittadini, che arrivi sino a rigassificatore, autostrade e sanità

Liguria. Nulla sarà più come prima. Lo scossone giudiziario che ha travolto la Liguria, con un’inchiesta che tra l’altro dura da tempo, è destinato a lasciare il segno. Inchiesta che non è ancora finita, che ogni giorno o quasi riserva novità e che, come tutte le inchieste, vedrà, purtroppo ma inevitabilmente, la sua conclusione (intendiamo il terzo e definitivo grado di giudizio) calcolata in anni.

Tutti ormai conoscono la cronaca, incentrata sui tre personaggi principali Toti, Signorini e Spinelli, che può comunque essere ripercorsa, volendo, dai puntuali servizi di IVG.it.

Nulla sarà più come prima, dicevamo, perché c’è la speranza che lo scossone suddetto porti a una nuova consapevolezza, a un nuovo sentiment più vicino ai bisogni dei cittadini, alla soluzione dei loro problemi quotidiani, indipendentemente dalle eventuali condanne o assoluzioni degli imputati di oggi.

Cercheremo di parlare anche, ed è meglio chiarirlo subito, di vicende e problemi che nulla hanno a che fare con l’inchiesta, ma che potrebbero beneficiare, volendo essere ottimisti, di quel sentiment di cui abbiamo parlato.

Mentre tra molti scossoni si va probabilmente verso le dimissioni di Toti, va ricordato che sullo sfondo resta in tutta la sua gravità la svendita del porto di Savona a Genova con la sciagurata operazione targata Partito Democratico (e pazienza se la citazione va dalla parte politica opposta rispetto all’inchiesta) del duo Del Rio-Serracchiani.

Quasi d’obbligo qualche considerazione su aspetti che si affacciano su quell’arroganza dei sistemi di potere di chi si sente al sicuro. Frasi al telefono comunque inopportune, richieste di denaro per qualsiasi cosa, anche per cifre di poco conto pur se nel complesso girano molti denari (legittimi o no), gli imbarazzanti soggiorni a Monaco di Paolo Emilio Signorini che per prestigio alloggia all’Hotel de Paris, forse l’albergo al mondo che ha più occhi addosso e certamente non frequentato da chi cerca discrezione. L’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale non risparmia neppure la famiglia e chiede “aiuto” persino per le nozze della figlia.

Parlavamo di una nuova consapevolezza, di un sentiment dalla parte dei cittadini. Volevamo riferirci, spiegando ancora una volta che l’inchiesta non c’entra nulla, al rigassificatore, alle autostrade e alla sanità.

Il rigassificatore. Il governo ha dato l’incarico di commissario non a Toti ma al presidente della Regione Liguria. Dunque prima Toti, ora (teoricamente) Alessandro Piana, domani chissà. L’opera potrebbe andare avanti secondo i piani previsti oppure bloccarsi (sussurri romani raccontano, in queste ore, di un “patto” trasversale tra i partiti di centrodestra per non portare più avanti il trasferimento); ma a prescindere da come andrà, è chiaro che sulla vicenda Giovanni Toti ha dimostrato una vis pugnandi eccessiva, che altri potrebbero non avere.

Le autostrade. Abbiamo più volte espresso la nostra opinione. Non è possibile che ci siano lavori in corso perché non eseguiti in precedenza dai Benetton e si debba pagare per intero il pedaggio anche se la Liguria è diventata lo zimbello d’Italia. Soprattutto il tratto Savona-Genova racconta, ogni giorno, di disagi e incidenti.

La Regione potrebbe e dovrebbe tutelare di più i cittadini liguri e i turisti. La Regione di Toti non lo ha mai fatto, una Regione diversa potrebbe farlo.

La sanità. Anche l’esasperata privatizzazione made in Toti con una guida diversa della Regione potrebbe perlomeno attenuarsi, a cominciare dall’appalto ai privati per l’elisoccorso: meglio i pompieri, no?