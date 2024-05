“Giornata della ristorazione”, a Savona un evento a Villa Zanelli: “L’enogastronomia è un prodotto turistico”

Savona. In occasione della giornata della ristorazione Fipe Confcommercio ha organizzato un evento a Villa Zanelli a Savona in programma giovedì 16 maggio a partire dalle 16. Alle 17 prenderà il via una tavola rotonda dedicata all’enogastronomia locale e alla sensibilizzazione dello spreco alimentare. Saranno coinvolti i produttori (vini, olio, prodotti della terra, tartufo), i trasformatori, i ristoratori. Saranno presenti anche i sindaci.

Il 18 maggio ogni ristorante parteciperà (165 adesioni) proponendo un suo piatto e promuovendo una raccolta fondi a favore di Caritas italiana.

“Chiunque ha girato il mondo sa che noi italiano siamo considerati il popolo che mangia meglio e questo è significativo e importante. Abbiamo deciso di fare questa iniziativa li per presentare ai nostri colleghi questa realtà”, ha detto il presidente di Confcommercio Enrico Schiappapietra. Aggiunge la presidente Ascom Laura Chiara: “Abbiamo un programma ricco e ricevuto le conferme dellevpersone che abbiamo invitato”.

“Siamo da sempre molto attivi. La scelta di Villa Zanelli non è casuale, il nostro indirizzo è sempre stato questo: promuovere il territorio tramite il turismo enogastronomico – commenta Carlomaria Balzola, presidente Fipe provinciale -. A volte si pensa al turismo pensando solo ai posti letto, ma bisogna valutare anche i coperti. La ristorazione è un prodotto turistico. Dobbiamo ragionare in maniera comprensoriale, collegando Andora a Celle e l’entroterra alla costa. Chiederemo ai comuni di valorizzare le Deco perché creano valore aggiunto. Abbiamo visto la potenzialità del tartufo nero della Val Bormida. Se riusciamo ad ampliare l’offerta tutto l’anno c’è anche più opportunità di lavoro”.

“È terminato il concetto di fare certi tipi di lavori come ripiego – dice Schiappapietra -. Sono attività che ti permettono di vivere anche dignitosamente e avere una carriera soddisfacente”.

Nel savonese il settore della ristorazione guida la classifica delle imprese del turismo impiegando centinaia di addetti e moltissimi giovani al di sotto dei 30 anni. In provincia ci sono 1475 ristoranti e 1242 bar su 4290 imprese riferibili al Ccnl Turismo. 430 sono stabilimenti balneari, 398 alberghi, 185 strutture ricettive, 186 gelaterie e pasticcerie.

“Dopo la crisi dovuta alla pandemia – evidenziano da Confcommercio – la ristorazione ha saputo risollevarsi e si è tornati ai livelli di fatturato pre-Covid“.

“La provincia di Savona è altamente turistica nei fatti e nei numeri – sottolinea Schiappapietra -. Produce il 30% del pil nel savonese, è un numero che va considerato e fa capire quante famiglie vivono grazie a questo settore. La Liguria ha un destino turistico di qualità, non avremo mai gli spazi che hanno Veneto ed Emilia Romagna. Abbiamo un ambiente unico che va rispettato ma poi presentare e valorizzare al meglio, compito degli operatori e delle amministrazioni comunali”.