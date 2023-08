Prima Categoria, Girgenti mette lo Speranza sull’attenti: “Noi nel gruppo dopo le tre big, ma campionato pericoloso”

Lo Speranza ha giocato d’anticipo rispetto a molte avversarie del Girone “B” di Prima Categoria iniziando la preparazione il 7 agosto. Una decina di giorni in più necessaria per una squadra rivoluzionata dal mercato estivo. Le due costanti sono mister Davide Girgenti e la richiesta della società: valorizzare i giovani attraverso il gioco.

Come mai tanti tanti cambiamenti?

Abbiamo lasciato liberi sette giocatori che per motivi di lavoro non avrebbero potuto garantire la presenza agli allenamenti. Ne abbiamo inseriti 11 nuovi. L’obiettivo è inserirli velocemente nei nostri meccanismi di gioco, che hanno sempre lo stesso obiettivo: provare a ottenere i risultati attraverso il gioco palla a terra. Lo scorso anno mi è servito per fare esperienza visto che non ero mai subentrato. Con così tanti cambiamenti questa stagione si preannuncia molto stimolante.

Che tipo di giocatori avete scelto?

Giovani. Ma da ognuno mi aspetto qualcosa di diverso. Ad esempio, Tedesco dovrà confermarsi visto che ha vinto il campionato con il Quiliano&Valleggia. Il 2005 ex Legino Cortese è chiamato a dimostrare di poterci stare nella categoria mentre Amato, che nel Legino ha giocato in Promozione, deve sapersi calare nelle mentalità di una categoria che per lui deve essere soltanto di passaggio.

In particolare?

Abbiamo guardato principalmente il lato tecnico, anche se sappiamo che da solo non basta. Serve la mentalità giusta. Sarà compito dei vecchi – per modo di dire – trasmetterla. Mi aspetto molto da Orsolini, Titi, Cham e Sciutto da questo piunto di vista.

Un bel gioco, giovani validi. Cosa è mancato allo Speranza per provare con maggiore convinzione l’assalto ai playoff?

Siamo una squadra che sa giocare la palla ma ci è sempre mancata la mentalità vincente. Proveremo a costruirla.

Chi sono le favorite del Girone “B”?

Questo è un campionato molto difficile, forse superiore addirittura a quello di due anni fa. Lo reputo molto competitivo. Il mercato estivo sulla carta ha eletto tre favorite nette: Spotornese, Città di Savona e Masone. oi c’è un gruppone di sei squadre che hanno tutto per fare bene. Ci anche siamo noi in questo gruppo. Sarà un girone divertente ma anche pericoloso. Tutte possono perdere punti e viceversa contro tutte. Chi inizia male farà poi fatica a risalire.

A chi dice che i video in Prima Categoria sono un fuori luogo rispondi che…

Che ogni allenatore è libero di pensare come meglio crede. Non guardo la categoria e penso che se usati nelle dosi giuste siano molto utili per un giocatore, che può così vedere quello che ha fatto di buono e di sbagliato. Due anni fa era stato visto come una cosa esagerata ma poi i giocatori hanno iniziato ad apprezzare. Il video non mente.

Eri stato chiamato per il Savona, poi sappiamo tutti come è andata a finire. Ora di nuovo lo Speranza. Un nuovo inizio?

Ho lasciato lo Speranza solo perché all’epoca mi si era presentata un’occasione irrinunciabile. Non rinnego la scelta. Ma ora che mi hanno richiamato sono contentissimo di vestire nuovamente i colori rossoverdi. Qui c’è tutto per fare bene e una società che non ci fa mancare nulla. Abbiamo due campi in sintetico, una palestra ben attrezzata e posso contare su uno staff e una dirigenza affiatate.