Calcio, Savona vs Vadese LIVE: primo dentro o fuori per il salto di categoria

Città di Savona 1 (29′ Rizzo rig)- Vadese 1 (60′ Piu)

Secondo tempo supplementare

15′ Bella azione del Savona. Panucci quasi dal fondo mette a rimorchio per Rapetti. Velo per l’accorrente Beani. Tiro potente ma alto sulla traversa. Si chiude qui il primo tempo supplementare. Ancora un quarto d’ora di passione. Il Savona deve perlomeno resistere. La Vadese deve trovare un goal che significherebbe finale.

11′ La Vadese prova a far girare la palla. Il Savona stringe le linee.

10′ Fallo a centrocampo di Rizzo sanzionato con il cartellino giallo.

7′ La Vadese spinge. Agli azzurrogranata serve vincere, mentre ai biancoblù va bene anche il pareggio.

5′ Vadese pericolosa. D’Anna dalla sinistra crossa al centro. Giannone per poco non trova la girata vincente. Biffi cambia. Entra Panucci per Pondaco.

4′ Piu da pochi passi prova a girare di testa ma non ci arriva.

3′ Girata di Piu al limite dell’area respinta dalla difesa.

2′ Cherkez subito propositivo, si incunea in area ma se la allunga troppo. Palla sul fondo.

1′ Si parte con il Savona incaricato del calcio di inizio.

Primo tempo supplementare

Saranno supplementari. Se finiranno in parità in finale andrà il Savona per il miglior posizionamento alla fine della regular season. La Vadese ha disputato una ripresa in crescendo rispetto a un primo tempo molto contratto.

90’+4 La Vadese chiude in avanti e guadagna un calcio d’angolo. Ma non c’è tempo, l’arbitro fischia la fine tra le proteste degli ospiti.

90’+2′ Errore in disimpegno della Vadese. Beani riconquista e prova l’eurogoal dalla distanza. Palla abbondantemente alta.

90′ Inizia il recupero.

88′ Esposito mette paura al Savona provando una gran conclusione ma palla alta sulla traversa. Poi ribaltamento di fronte. Ancora angolo per il Savona. Tentativo ribattuto dalla difesa Vadese.

86′ Il Savona alza il raggio d’azionene batte altri due corner. Nulla di fatto. Si avvicinano i supplementari. Momenti delicati perché chi segna adesso passa il turno.

80′ Doppio corner per il Savona. Sul secondo, Romano colpisce bene al volo ma Radu ben appostato blocca senza problemi.

75′ Monte vuole alimentare il vento che ora sembra soffiare maggiormente nelle vele dei suoi. Vallonenl entra al posto di Ninivaggi. Aumenta il peso del tandem offensivo azzurrogranata.

74′ Bel traversone di Signori. Bova esce bene e la blocca.

70′ Pulina crossa bene al centro. Nessuno ci arriva. Signori raccoglie sul secondo palo ma il suo appoggio al centro viene intercettato. La Vadese ora attacca con costanza e sembra averne di più.

67′ Ninivaggi show. Dribbling secco e punta l’area. Matarozzo lo stende. Ammonito. Punizione ancora da posizione pericolosa. Questa volta Piu colpisce la barriera.

64′ La Vadese ora ha preso coraggio e prova a spingere sull’acceleratore.

60′ L’episodio che serviva alla Vadese! Piu batte pa punizione facendola passare sopra alla barriera. Bova resta fermo. Con questo risultato si andrebbe ai supplementari.

57′ Punizione dal limite dell’area in favore della Vadese. Intanto nel Savona entra Beani per Barone.

54′ Primo cambio. Monte toglie Mandaliti e inserisce Giannone. Non cambia moloto a livello tattico. Forse qualche corsa in meno ma qualità in più. Si prepara anche Vallone. Biffi per ora non sembra voler toccare un assetto che sta funzionando.

50′ La Vadese non si scuote. Rapetti appoggia per Cherkez. Conclusione potentissima rasoterra che va però fuori. Radu in controllo.

48′ Fallo in posizione avanzata di Barone sanzionato con il cartellino giallo.

45′ Si riparte con gli stessi ventidue.

Secondo tempo

45’+2 Si chiude qui il primo tempo. Nell’ambito di un match nel complesso equilibrato, meglio il Savona, che ha trovato migliori trame di gioco e meritato il vantaggio per la maggiore occupazione della metà campo avversaria. La Vadese ha messo a referto solo una gran punizione di Salis. Gli azzurrogranata devono alzare i giri del motore per mandarla perlomeno ai supplementari. Monte ha diverse carte in panchina che potrebbero cambiare l’inerzia della gara.

45′ Esposito apre per D’Anna. Buon cross, per poco Signori non ci arriva col suo inserimento. Spazza la difesa.

44′ Garbini svirgola un pallone, Pondaco prova la rovesciata. Conclusione debole. Para Mitu a terra.

43′ Salis mette al centro una punizione. Piu stacca di testa ma non imprime la giusta forza, palla a lato.

41′ Erroraccio di Garbini che batte una punizione calciando male regalandolo al Savona. 2 vs 2 con Rapetti che punta l’area e apre per Pondaco. Conclusione rasoterra troppo centrale parata da Mitu. La Vadese fino a questo momento ha fatica non poco a costruire azioni pericolose, mentre i biancoblù sono stati più bravi nel trovare linee di passaggio per fare male.

37′ Romano sta creando non pochi problemi agli avversari. L’attaccante parte centrale ma va a cercarsi gli spazi allargandosi. Come in questa occasione, in cui parte largo per ricevere il filtrante di Pondaco. Per una questione di centimetri ci arriva prima un sempre attento Mitu.

35′ La Vadese deve scuotersi. Pur senza creare tantissimo il Savona attacca con maggiore convinzione. Mentre per gli azzurrogranata l’unico squillo è arrivato grazie alla punizione di Salis.

29′ Savona in vantaggio! Rizzo dal dischetto spiazza Radu e porta in vantaggio i biancoblù! Rigore conquistato per un tocco di mano a seguito di un’azione strepitosa di Romano. Sgasata sul lato sinistro dell’area, tiro che si stampa sulla parte interna del palo più lontano e ritorna in campo. Apicella prova a ribattere a rete, la difesa rinvia ma mentre il pallone si allontana dall’area ecco il tocco di mano di Signori.

24′ Si distende bene la Vadese in contropiede. Bel lancio di Signori per la corsa di Pulina. Altrettanto bello il cross. Piu non ci arriva e lamenta una trattenuta da parte di Apicelli. Tutto entro i limiti dello sport di contatto secondo il direttore di gara.

21′ Corner battuto da Salis verso l’area piccola. Bova esce bene e smanaccia liberando l’area.

14′ Ancora Savona in area avversaria. Rizzo spalle alla porta riesce a indirizzarla verso i pali difesi da Mitu. Romano si avventa sul secondo palo ma il portiere in uscita gli sbarra la strada. Rinvio dal fondo.

13′ Buona trama del Savona. Incorvaia sulla fascia sinistra pesca Romano, che dall’out mette al centro per Rapetti. L’attaccante prova la sponda per un compagno a rimorchio ma non dà la forza giusta. La difesa della Vadese spazza.

9′ Vadese pericolosissima con Salis. Punizione dalla trequarti. Conclusione potentissima dritta verso l’incrocio. Bova si tuffa e salva in collaborazione con la traversa. Parata dal valore di un goal.

7′ Filtrante di Pondaco per Rapetti che si infila tra i due centrali della Vadese. La palla rasoterra è troppo lunga con Mitu che riesce a controllare e a far ripartire l’azione.

6′ Prima fase molto combattuta a centrocampo. Leggermente più alto il baricentro dei biancoblù ma sostanziale equilibrio.

Grande tifo per i biancoblù

4′ Rapetti arpiona un pallone al limite dell’area e calcio. Pallone deviato in corner, ma nulla di fatto a seguito della battuta.

3′ Nota tattica: entrambe le squadre giocano con il rombo. Modulo 4-3-1-2. Il trequartista del Savona è Pondaco, quello della Vadese è Salis.

1′ Partiti. Biffi sceglie di schierare Romano a fianco di Rapetti in posizione avanzata con chiaramente licenza di svariare. Soluzione che era stata provata due settimane fa contro la Letimbro. Per larghi tratti della stagione, Romano ha agito da esterno alto.

Bellissimo colpo d’occhio all’Olmo-Ferro. Spalti gremiti con gli ultras del Città di Savona ad alzare il volume ma non manca il pubblico di parte azzurrogranata nonché tanti “addetti ai lavori”.

Primo tempo

Città di Savona: 1 Bova, 2 Fancellu, 3 Incorvaia, 4 Apicella, 5 Matarozzo, 6 Barone, 7 Romano, 8 Rizzo, 9 Rapetti, 10 Pondaco, 11 Cherkez. A disposizione: 12 Siri, 13 14 Brazzino, 15 Calcagno, 16 Kuci, 17 Palumbo, 18 Ndiaye, 19 Panucci, 20 Beani. Allenatore: Roberto Biffi.

Vadese: 1 Mitu, 2 Pulina, 3 D’Anna, 4 Marchi, 5 Garbini, 6 Mandaliti, 7 Signori, 8 Esposito, 9 Ninivaggi, 10 Salis, 11 Piu. A disposizione: 12 Cavalleri, 13 Berardinucci, 14 Marchelli, 15 Fiori, 16 Giannone, 17 Vallone, 18 Tona, 19 Raffa, 20 Sarpa. Allenatore: Fabrizio Monte.

Arbitro: Pierpaolo Porzio di Genova

Celle. Non servono tante parole se non quelle che rammentato il regolamento per presentare questa partita. Per andare in finale, la Vadese deve solo vincere, o al termine dei regolamentari o dopo i supplementari. In caso di parità dopo l’extra-time sarà il Savona a qualificarsi alla finale sul campo del Multedo. Per i biancoblù la voglia è tanta di dare una gioia alla tifoseria, tornata a pieno organico dopo l’acquisizione del logo. Negli ultimi cinque anni, infatti, la fede biancoblù è rimasta nonostante vi siano state solo delusioni, societarie e sportive. La Vadese nel girone di ritorno ha viaggiato a un ritmo da promozione diretta. Si trova all’apice della sua giovane storia e ha anch’essa le carte in regola per arrivare fino in fondo. L’obiettivo per entrambe è passare questo turno, battere il Multedo e poi piazzarsi meglio possibile nel girone a 5 regionale, i cui primi due posti – ma forse anche il terzo – garantiranno l’accesso in Promozione.