Milano. La latitanza di Andrea Nucera è finita. Questa mattina, infatti, dopo otto anni passati a vivere ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, l’imprenditore cerialese è tornato in Italia con un volo di linea atterrato alle 7 a Milano Malpensa.

Un viaggio che, secondo quanto trapela, è stato in qualche modo “concordato” con il Ministero della Giustizia e le autorità italiane: da quando su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale, infatti, a Nucera era stato sequestrato il passaporto. Per questo motivo, attraverso l’Ambasciata Italiana, gli è stato rilasciato un “Emergency Travel Document”, ovvero il permesso necessario per viaggiare.

Una volta ottenuto l’Etd, l’imprenditore cerialese ha comunicato la data del suo rientro in Italia. Nucera ha messo fine al suo “esilio” (come lui stesso lo aveva definito) con la consapevolezza che una volta rientrato nel Belpaese sarebbe finito agli arresti domiciliari perché su di lui pendeva ancora il provvedimento del tribunale di Savona e relativo al crac del suo impero.

Così, all’arrivo di Nucera all’aeroporto di Milano Malpensa, ad aspettarlo c’erano gli uomini della guardia di finanza di Savona che gli hanno notificato i provvedimenti cautelari e lo hanno accompagnato ai domiciliari.

Il ritorno in patria di Andrea Nucera potrebbe scatenare un vero e proprio terremoto. Se, come appare probabile vista la scelta di tornare in Italia, l’imprenditore cerialese deciderà di parlare davanti agli inquirenti per raccontare la sua verità, infatti, potrebbero anche aprirsi nuovi scenari investigativi.

Finora – è bene ricordarlo – pur avendo avuto, secondo l’accusa, un ruolo cardine in diverse indagini, l’imprenditore cerialese non è mai stato ascoltato in Procura visto che, dopo il crac dell’impero Geo (l’insieme delle società che gestiva), era sfuggito alla cattura ed era iniziata la sua latitanza negli Emirati Arabi.