Crac Nucera, all’asta beni per 3,7 milioni di euro: proprietà ad Albenga, Varigotti, Alassio e Savona

Albenga-Alassio-Varigotti. Tre proprietà ad Albenga (di cui una che sfora il valore di 1 milione di euro), 2 ad Alassio, una a Varigotti ed una a Savona (oltre ad un appartamento da circa 800mila euro a Torino).

Appartenevano al re del mattone Andre Nucera e, a 7 anni dal fallimento, finiranno all’asta nel prossimo mese di ottobre, in due tornate (18 e 23 ottobre) e otto lotti distinti, con il dottor Maurizio Ferro nella duplice veste di curatore e delegato alla vendita.

E le proprietà, la loro natura e metratura e il loro valore, sono state snocciolate nel dettaglio dal portale Savonauno, dal quale si evince: “Primi ad essere messi in asta, il 18 ottobre, saranno un pubblico esercizio di via al Capo a Varigotti (86 mq), che potrà essere acquistato a 319 mila euro, e due negozi di via Leonardo da Vinci ad Alassio (64 e 66 mq), al prezzo rispettivamente di 409 mila e 355 mila euro”.

“Il successivo 23 ottobre andranno all’asta due proprietà di via Trieste, ad Albenga: un negozio di 56 mq al prezzo di 128 mila euro e un secondo esercizio commerciale che ospita un istituto bancario a 464 mila euro”.

“I pezzi forti sono tuttavia costituiti da un appartamento di via Colombo a Torino, su due piani più terrazzo, per una superficie di 465 metri quadrati, in vendita a 800 mila euro, e una villa di viale Martiri della Libertà ad Albenga della superficie di 541 metri quadrati, oltre a 438 mq di aree esterne, che sarà aggiudicata per la cifra di 1 milione 342 mila euro”.

“Infine vendita giudiziaria anche per un appartamento al quinto piano di piazza Diaz 11, a Savona: la richiesta è di 186 mila euro”.