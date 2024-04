Albissole, la festa Promozione continua con una vittoria nel derby: Savona sconfitto 2-0 al Faraggiana

Risultati: Albissole 2-0 Savona (51’ Rebagliati, 93’ Diana)

Clicca qui per la cronaca della sfida playoff Vadese-Multedo e per seguire i risultati dagli altri campi della Prima Categoria “B” (LIVE)

Al 93’ Diana chiude i conti trovando la rete del rapporto al termine di un’azione spettacolare: è 2-0 Albissole al Faraggiana!

Al 92’ Negro abbassa la saracinesca compiendo un intervento provvidenziale sulla punizione calciata splendidamente da Ferrara: decisivo il portiere biancazzurro per blindare il risultato.

Al 91’ Galiano lascia il campo con estrema calma per favorire l’ingresso di Piombo.

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

All’86’ Cherkez dal limite dell’area cerca la porta trovando l’attenta risposta di Negro il quale blocca a terra.

All’83’ Ferrara subentra a Rizzo: sarà un Savona a trazione estremamente offensivo in questo finale.

Al 79’ Pondaco e Panucci dialogano splendidamente liberando l’attaccante davanti a Negro il quale, in uscita, riesce a sventare la minaccia.

Al 75’ mani nei capelli per mister Biffi: protesta il Savona per un rigore non concesso, ma come accaduto nel primo tempo per l’Albissole il signor Ucci lascia proseguire senza esitazioni. Ammonito l’allenatore dei biancoblù per aver esagerato con le proteste.

Al 74’ Minuto rileva Bruzzone, già ammonito e a rischio a causa delle costanti sgroppate offensive degli ospiti.

Al 70’ arriva il primo cambio della sfida: mister Biffi inserisce Panucci al posto di Calcagno, uno degli ex della sfida.

Al 68’ Galiano imbeccato splendidamente da un compagno calcia a tu per tu con Bova il quale, ancora una volta, abbassa la saracinesca impedendo all’Albissole di segnare.

Al 64’ Bruzzone si appende alla casacca di Romano ricevendo un’inevitabile cartellino giallo.

Al 62’ Kuci viene sanzionato dopo aver speso un fallo per interrompere una ripartenza avversaria.

Al 61’ Bova tiene a galla i suoi con il quarto intervento provvidenziale della sua partita: la conclusione di Gagliardi trova i guantoni dell’estremo difensore del Savona.

Al 59’ Bruzzone scappa sulla fascia trovando Diana nel cuore dell’area di rigore il quale, di testa, mette a lato: altro brivido per il Savona.

Al 56’ Mancini sfiora la rete del rapporto direttamente su punizione, ma il suo tentativo scheggia soltanto la traversa della porta difesa da Bova.

Al 52’ il Savona cerca immediatamente di reagire con Cherkez che libera spazio per poi scaricare a Romano il quale, con una pregevole conclusione a giro, sfiora l’incrocio dei pali: derby spettacolare al Faraggiana!

Al 51’ un boato incredibile invade il Faraggiana. Rebagliati al termine di una splendida azione corale batte Bova facendo esplodere il pubblico di Fede biancazzurra: è 1-0 Albissole!

Al 46’ pronti, via e l’Albissole si dimostra immediatamente aggressiva con Bova costretto ad uscire per evitare guai.

Alle 15:57 il direttore di gara comanda l’inizio della ripresa. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà con in campo gli stessi ventidue della prima frazione.

Termina 0-0 con questo brivido per il Savona, senza recupero, un primo tempo estremamente frizzante, 45 minuti di ottimo livello in cui l’Albissole avrebbe meritato maggior fortuna per quanto proposto.

Al 45’ l’asse Mancini-Galiano torna a scaldarsi con la conclusione d’esterno del numero 11 biancazzurro che sfiora per centimetri il palo alla destra di Bova.

Al 41’ l’Albissole protesta per un possibile calcio di rigore non concesso, ma il direttore di gara lascia proseguire senza esitazioni.

Al 30’ Galiano tenta di coordinarsi alla ricerca di un eurogol al volo: pallone a lato, altro brivido per il Savona però.

Al 27’ Rapetti prova a suonare la carica per i suoi calciando da fuori area, ma il suo tentativo termina fuori misura.

Al 25’ Bova si conferma mostruoso negando a Mancini la gioia della rete: emozioni a raffica al Faraggiana, tuttavia per il momento resiste lo 0-0.

Al 24’ i Ceramisti spingono forte alla ricerca del vantaggio, ma la conclusione di Ghigliazza dal cuore dell’area di rigore termina alta.

Al 23’ Galiano da terra riesce a girarsi calciando in porta, ma il suo tentativo deviato termina sull’esterno della rete: altro brivido per il Savona.

Al 21’ Gagliardi fa tutto da solo riuscendo a liberarsi di una doppia marcatura per poi calciare in porta: un Bova nuovamente sontuoso devia in corner, ma è un’ottima Albissole in questa prima fase di gara.

Al 18’ Rapetti di testa su azione da corner prova ad impensierire la retroguardia biancazzurra, ma il suo tentativo termina a lato.

Al 10’ Calcagno spende un fallo tattico ricevendo il primo cartellino giallo del match.

Al 6’ ecco la prima occasione del match. Ghigliazza dal limite dell’area cerca un piazzato preciso, ma Bova con un balzo velino riesce a respingere il suo tentativo.

Al 1’ le due squadre iniziano a studiarsi lasciando spazio allo spettacolo sugli spalti: la memoria guardando alla cornice di pubblico odierna non può che tornare ai derby disputati dalle due squadre nella stagione 2017/2018 in Serie D.

Alle 15.00 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida.

Le formazioni

Albissole: Negro, Bruzzone, Incorvaia, Gagliardi, Curci, Pasquino, Mancini, Ghigliazza, Diana, Rebagliati (C), Galiano.

A disposizione: Malinverni, Bolognino, Crovella, Minuto, Scarfì, Piombo, Piombo, Damonte, Curci.

Allenatore: Carlo Gino Sarpero.

Savona: Bova, Fancellu, Incorvaia, Apicella, Kuci (C), Pondaco, Romano, Rizzo, Rapetti, Cherkez, Calcagno.

A disposizione: Siri, Barone, Brazzino, Covelli, Ferrara, Palumbo, Matarozzo, Ndiaye, Panucci.

Allenatore: Roberto Biffi.

Arbitro del match è il signor Luigi Ucci della sezione di Genova.

Presentazione

Albissola Marina. Oggi presso il “Faraggiana” Albissole e Savona si sfidano in occasione della ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Le intenzioni dei biancazzurri, diventati campioni dopo aver disputato gli ultimi 7 minuti della gara contro l’Old Boys, sono chiare: dare il massimo per chiudere il campionato da imbattuti. Di fronte ci saranno i biancoblu di Roberto Biffi, squadra a caccia di punti preziosi per blindare il piazzamento in zona playoff.