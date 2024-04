Savona in finale playoff: la giocata di Romano, il goal di Rizzo, la punizione della paura e la festa con i tifosi

La società è nuova, ma il logo è quello del Savona 1907 Fbc così come la tifoseria. Dopo la Sampierdarenese, la Campese e i tanti schiaffi della scorsa stagione, ecco che i tifosi del Vecchio Delfino hanno potuto vivere una domenica di gioia. L’approdo in finale playoff dopo 12o minuti di passione contro la Vadese è un mattone bello grande per la costruzione del sogno Promozione.

Essere eliminati avrebbe significato dire addio a qualsiasi possibilità di ripescaggio. Ora, bisognerà vincere in casa del Multedo in quello è che è l’ultimo grande scoglio. Alla fase regionale, infatti, dovrebbe essere sufficiente arrivare terzi su cinque per essere ripescati. Insomma, la strada è lunga ma un bel passo è stato fatto.

Nel video, la grande azione di Romano che ha propiziato il calcio di rigore poi trasformato da Rizzo. La punizione di Piu, che rimesso in gioco la Vadese regalando un finale di partita sul filo del rasoio. Infine, la festa della squadra sotto agli ultras.

Tra le note positive, c’è l’atteggiamento della squadra. I biancoblù hanno disputato un ottimo primo tempo, legittimando il vantaggio. Nella ripresa, è venuta fuori la Vadese, che ha fatto vedere di valere le primissime posizioni come ha dimostrato in tutto il girone di ritorno. Gli azzurrogranata nella seconda parte di stagione hanno dimostrato di valere l’Albissole. Hanno meritato il pareggio con la punizione di Piu e hanno fatto paura al Savona, quando Vallone di testa a poco dal termine ha colpito la traversa. La partita era da tripla e non è stata facile per nulla. Ma il Savona visto oggi fa ben sperare la città per la finalissima della prossima settimana.

Il Savona ha trovato un assetto nuovo col tempo, passando dal lineare 4-4-2 a un più articolato 4-3-1-2 con Pondaco nel ruolo di trequartista e con Romano vicino a Rapetti. La nuova posizione sembra giovare all’ex Albissole, più vicino alla porta ma comunque libero di svariare sull’esterno per poi accentrarsi a mezzaluna e creare problemi agli avversari. Al centro della difesa, nonostante le buone prove di Kuci è tornata l’esperienza di Matarozzo vicino ad Apicella. Funzionano bene anche le mezzali Rizzo e Cherkez mentre Barone dà equilibrio in mezzo al campo. Garanzia il portiere Bova, che dopo pochi minuti ha parato aiutato dalla traversa una sassata su punizione di Salis che avrebbe potuto dare tutt’altra direzione al match.

Contro il Multedo servirà vincere, entro i supplementari, per passare alla fase successiva. Si attende l’ufficialità dell’orario e della data della partita. Potrebbe essere sabato, visto che i genovesi hanno indicato a inizio anno il sabato come giornata delle gare casalinghe. In ogni caso si prospetta una cornice di pubblico da altre categorie visto che anche la formazione di mister Bazzigalupi conta su un nutrito gruppo di sostenitori.