Preso a bastonate e accoltellato dalla compagna, settantenne in rianimazione al San Martino

Genova. Picchiato con il manico di una scopa e poi accoltellato allo stomaco dalla compagna, una donna di 55 anni che è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio: settantenne ricoverato al San Martino di Genova in prognosi riservata.

I fatti risalgono allo scorso 26 aprile, e si sono verificati nell’appartamento che la coppia condivide nel quartiere di Voltri. A chiedere aiuto è stata la vittima, che nonostante le ferite è riuscita a trascinarsi in strada e ad attirare l’attenzione di un passante, che ha chiamato immediatamente il 112.

A intervenire sono stati i carabinieri, che sono riusciti a bloccare la convivente poco dopo nelle vicinanze dell’abitazione e l’hanno inizialmente denunciata. Nei giorni successivi le indagini sono proseguite e i militari sono riusciti a ricostruire l’accaduto: stando a quanto accertato tra i due la sera del 26 aprile è scoppiata una lite, l’ennesima, per motivi economici, al culmine della quale la 55enne ha afferrato una scopa e ha colpito più volte l’uomo buttandolo a terra. Poi ha impugnato un coltello da cucina e lo ha ferito alla pancia, lasciandolo in fin di vita sul pavimento. Ha quindi preso 100 euro dalla giacca del settantenne ed è scappata.

La vittima, immediatamente portata all’ospedale dall’ambulanza, è stata sottoposta a due interventi chirurgici. Non è più in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura e l’hanno arrestata e trasferita nel carcere di Pontedecimo. La donna era già stata segnalata ai carabinieri per le ripetute liti, sfociate in violenza, avute con il settantenne.