Savona in finale playoff, mister Biffi: “Alimentiamo il sogno, allenare questa squadra è bellissimo”

Celle Ligure. Finisce 1-1 all’Olmo Ferro dopo 120 minuti di battaglia contro la Vadese, ma basta questo al Savona per conquistare la finale playoff. Il miglior piazzamento nella stagione regolare permette al Savona di continuare a sognare la Promozione. Ora, infatti, solo il Multedo separa i biancoblù dal salto di categoria. Soddisfazione e gioia per il mister Roberto Biffi che analizza il match partendo dai minuti finali, in cui il Savona ha dovuto difendere il risultato. “Una partita intensa – commenta il tecnico -, con un po’ di sofferenza negli ultimi minuti anche per la tensione nervosa, perché quando una squadra ti schiaccia nella tua area può succedere di tutto. Ma i ragazzi sono rimasti concentrati e sono stati eccezionali, contro una squadra di tutto rispetto come la Vadese”.

Oltre alla gagliardia mostrata nei tempi supplementari la formazione biancoblù ha indirizzato dalla propria parte l’esito del match con una brillante partenza. “Se vai in campo sperando solo di non prendere gol – afferma Biffi – rischi un capitombolo. Noi siamo stati bravi, avendo anche la fortuna del vento a favore, e abbiamo trovato il gol su rigore“. Tuttavia, il vantaggio ha paradossalmente avuto l’effetto opposto a quello desiderato, come commenta il mister: “Non ci ha fatto avere la stessa serenità dei primi minuti, forse pensavamo di avere il risultato in tasca. Ma il calcio è così, ho la fortuna di avere ragazzi meravigliosi che non lesinano le fatiche“.

Parole al miele per i suoi giocatori, dunque, quelle pronunciate dall’allenatore nel post-partita, nella speranza che il loro sogno possa diventare realtà: “Ormai alla mia età mi godo le ultime battute. Per loro è giusto godersi questo sogno. Giocassero in un’altra squadra probabilmente sarebbero titolari; allenare il Savona è bellissimo ma bisogna fare delle scelte“. Insomma, oltre all’emozione anche la responsabilità per il tecnico milanese di guidare una piazza così importante alla conquista di un risultato che sembra sempre più vicino.