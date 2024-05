Rimane bloccato nella vasca da bagno, urla e i vicini lanciano l’allarme: intervento dei vigili del fuoco

Spotorno. Allarme nella notte, intorno alle 5, a Spotorno, dove un uomo sulla settantina è caduto nella vasca da bagno, rimanendo di fatto bloccato.

Ha iniziato ad un urlare e le sue grida d’aiuto sono state sentite dai vicini di casa, che hanno lanciato l’allarme allertando i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza. I soccorritori sono riusciti ad accedere nell’alloggio dell’uomo, che è stato “liberato”.

Per fortuna non ha riportato gravi ferite e ha rifiutato il trasporto in ospedale.