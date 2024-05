Meeting di Savona, mercoledì l’atletica darà spettacolo: grandi nomi per la tredicesima edizione dell’evento

Savona. Spetta a Mattia Furlani la foto di copertina sul dépliant di presentazione della 13ª edizione del Meeting internazionale Città di Savona. La giovane stella del salto in lungo, capace lo scorso anno di realizzare una misura di 8,44 metri sulla pedana del complesso polisportivo Giulio Ottolia, seppur non omologata per il vento leggermente superiore al consentito, è uno degli atleti più attesi alla prova Challenger del World Athletics Tour, in programma mercoledì 15 maggio. Ma non sarà certo l’unico, dato che l’elenco dei partecipanti è di altissimo livello, in tutte le specialità.

Il Meeting Città di Savona 2024 è stato presentato questa mattina dal direttore dell’evento Marco Mura nella prestigiosa Sala Rossa nella sede del Comune di Savona. Il vernissage è stata l’occasione giusta per svelare il cast dei partecipanti di tutte le gare in programma; si è tenuto alla presenza di Marco Russo, sindaco di Savona, Francesco Rossello, assessore allo Sviluppo Economico e allo Sport del Comune di Savona, Antonio Micillo, presidente del Comitato Regionale Coni Liguria, e di numerose autorità civili, militari e del mondo sportivo.

In particolare, è attesa una grande gara sui 110 metri ostacoli: sono stati resi noti gli avversari del già annunciato vicecampione del mondo indoor Lorenzo Simonelli tra le barriere della Fontanassa. Ai blocchi ci sarà nientemeno che Omar McLeod, formidabile giamaicano primatista nazionale con 12.90 e campione olimpico della specialità a Rio 2016: McLeod, pure campione del mondo all’aperto (2017) e sulla distanza breve dei 60m ostacoli indoor (2016), tornerà al via della specialità dopo oltre un anno dall’ultima apparizione, in cerca di una rivincita dopo l’infortunio del 2023 e della condizione giusta per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. A proposito di campioni del mondo in sala, ci saranno anche l’iridato 2018 Andrew Pozzi, britannico da 13.14 di personale vincitore a Savona nel 2020 e nel 2021, e il connazionale Joshua Zeller, 13.19 in carriera.

Anche nei 100 metri ostacoli donne ci sarà la primatista nazionale giamaicana: Britany Anderson, come McLeod di stanza a Padova agli ordini di coach Marco Airale, è scesa in carriera fino a 12.31, arrivando due anni fa all’argento iridato a Eugene. Le sue rivali saranno altre due primatiste nazionali: la più veloce di sempre nella specialità in Irlanda Sarah Lavin, scesa in carriera a 12.62 e quinta all’ultimo Mondiale indoor, e la detentrice del record d’Ungheria Luca Kozak, vicecampionessa d’Europa 2022 con il crono di 12.69 un anno dopo aver vinto il meeting di Savona.

Ufficiale il nome di Reynier Mena per i 200 metri: l’atleta cubano, 27 anni, nel 2022 scese a 19.63 e un anno fa ebbe l’onore di portare per la prima volta il Meeting internazionale Città di Savona sotto il “muro” dei 20 secondi con il nuovo primato del meeting a 19.95. Il mezzo giro di pista avrà un cast decisamente internazionale: i principali rivali di Mena saranno lo svizzero William Reais, campione europeo Under 23 2021 arrivato in carriera a 20.24, l’olandese Taymir Burnet, approdato quest’anno al personale a 20.30 e al bronzo iridato indoor della 4×400, e il sudafricano Tsebo Matsoso, oro all’Universiade 2023 e accreditato di 20.33.

Nei 200 metri femminili il miglior crono tra le partenti spetta all’ivoriana Maboundou Koné, 27 anni da compiere all’indomani del meeting: quarta agli ultimi Campionati Africani sulla distanza, vanta 22.53, un solo centesimo meglio di Jaël Bestué, sprinter spagnola che a livello giovanile è stata vicecampionessa del mondo della distanza. Attese al via anche l’olandese Marije Van Hunenstijn, un oro e un argento europei in carriera con la sempre competitiva 4×100 orange e un personale sui 200m da 22.89, e la quattrocentista Ama Pipi, bronzo iridato 2022 e 2023 con la 4×400 britannica.

La novità dell’edizione 2024 è la prova di mezzofondo che tradizionalmente chiude il programma della rassegna organizzata dall’Atletica Savona: per dare spazio a una distanza attualmente molto effervescente in Italia, sono stati inseriti i 1500 metri maschili. Il miglio metrico, al proprio esordio nel meeting internazionale intitolato a Giulio Ottolia, avrà una vedette nell’azzurro Mohad Abdikadar, da under 23 vicecampione d’Europa e lo scorso anno tornato ad alti livelli fino a correre in 3:33.79, quarto crono italiano di sempre a un secondo dallo storico primato di Gennaro Di Napoli. La concorrenza sarà composta interamente da atleti con personali al di sotto dei 3:37.00: tra loro spiccano lo spagnolo Ignacio Fontes, uomo da 3:33.27 campione d’Europa Under 23 nel 2019, l’irlandese Paul Robinson, 3:35.22 di personale, e l’altro iberico Pol Oriach, 3:35.77 di primato e un titolo europeo Under 20 (2021) sui 3000m siepi nel curriculum.

La presentazione odierna ha poi riproposto i nomi di tutti gli assi dell’atletica mondiale già annunciati a Savona nelle scorse settimane: tra loro spiccano tutti e quattro i medagliati mondiali indoor azzurri di Glasgow 2024 (oltre a Simonelli, Zaynab Dosso sui 100 metri donne, Leonardo Fabbri nel peso uomini e Mattia Furlani nel lungo uomini) e un 100 metri maschile stellare, illuminato in primis dallo statunitense Trayvon Bromell, 9.76 in carriera.

A proposito di 100 metri, il Meeting Città di Savona avrà come nelle due precedenti edizioni una gara paralimpica con al via l’oro a cinque cerchi a Tokyo nella categoria T63 Ambra Sabatini, che il 28 agosto sarà portabandiera azzurra nella cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi di Parigi.

Il programma delle gare che si svolgeranno mercoledì al complesso polisportivo Giulio Ottolia sarà il seguente: ore 15,50 salto triplo femminile; ore 16 batterie 100 femminili; ore 16,14 batterie 100 maschii; ore 16,43 200 metri maschili; ore 16,50 200 metri femminili; ore 16,55 getto del peso maschile; ore 17,10 110 ostacoli maschili; ore 17,20 salto in lungo maschile; ore 17,25 100 ostacoli femminili; ore 17,35 finale 100 femminili; ore 17,42 finale 100 maschili; ore 17,50 100 paralimpici femminili; ore 18,05 400 maschili; ore 18,12 400 femminili; ore 18,25 400 ostacoli maschili; ore ore 18,35 400 ostacoli femminili; ore 18,45 1500 maschili