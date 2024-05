Meeting di Savona, Marco Mura: “Mettiamo in campo la miglior edizione di sempre, grazie al cuore della città e dei volontari”

Savona. Sarà una tredicesima edizione del Meeting internazionale Città di Savona in linea con il livello raggiunto dall’evento negli anni passati e che ha portato la manifestazione che si svolge alla Fontanassa a scalare le classifiche mondiali, piazzandosi quest’anno al 57° posto nella graduatoria dei meeting di World Athletics (35° in Europa, 4° in Italia). La macchina organizzativa ha lavorato a pieno ritmo per allestire un cast d’eccellenza nelle 15 specialità previste durante l’evento, che è stato presentato questa mattina in Sala Rossa nel Comune di Savona.

“Ci ritroviamo a celebrare un evento molto importante per l’atletica leggera, per lo sport savonese e per tutta la città – afferma Marco Russo, sindaco di Savona -. Ogni anno ci ritroviamo a dire le stesse cose e questo è un bel segno, perché è il segno della continuità. Voglio ringraziare Marco Mura per lo straordinario che fa, e con lui l’Atletica Savona, per l’impegno che dedica a questa manifestazione che è un dono per tutti noi. La grande qualità, che è costante ed è indice di profonda conoscenza e di capacità attrattiva, si unisce al continuo sforzo di radicarsi nel territorio, stringere relazioni e coinvolgere. Questo unisce l’eccellenza dello sport e la sua funzione aggregativa, gettando luce positiva su tutto il territorio cittadino”.

“Da tredici anni – prosegue Russo – questa eccellenza illumina la nostra città e lo fa in un anno in cui ci candidiamo a Capitale italiana della cultura; eventi come questo sono un contributo straordinario a quel percorso, che è strategico per il futuro della nostra città, sia in termini di attrattività, sia in termini delle nuove rotte. Lo sforzo di immaginare costantemente delle nuove sfide con un salto di qualità nella nostra progettualità, per poter rendere la nostra città come esempio positivo, credo che sia perfettamente incarnato in eventi come questo. Pertanto ringrazio tutti coloro che lo rendono possibile”.

“Per noi è un grande orgoglio dare il via al tredicesimo Meeting con questa conferenza stampa – dichiara Francesco Rossello, assessore allo Sviluppo Economico e allo Sport del Comune di Savona -. Dietro a questo evento c’è un grandissimo lavoro, meticoloso; è diventato un’eccellenza della nostra città, uno dei capisaldi dal punto di vista sportivo sul quale fondare, e poi costruire, il dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura. Anche Marco Mura è un’eccellenza della città di Savona, perché senza di lui questo meeting non ci sarebbe, per questo dobbiamo tenercelo stretto. L’impegno del Comune è importante, ma dal punto di vista organizzativo fa tutto lui”.

“La capienza ridotta dell’impianto della Fontanassa è una caratteristica del Meeting di Savona; consente agli atleti di fare le operazioni di riscaldamento in tutta tranquillità e diventa per questa ragione ancora più attrattivo – sottolinea Rossello -. Abbiamo la diretta televisiva; questo mese Savona, tra Meeting di atletica e Giro d’Italia, conquisterà diversi spazi in televisione. In questi anni abbiamo lavorato per legare sempre di più alla città il Meeting; per questo abbiamo escogitato un incontro che alcuni atleti faranno con gli studenti il giorno seguente, rispondendo alle loro domande. Quest’anno trasformiamo questa iniziativa facendola al Campus, dove abbiamo corso di Scienze Motorie, nell’aula magna. La nostra città ha partecipato Erasmus+ Sport, un progetto di reinclusione attraverso lo sport e di formazione dei dirigenti che ha dato risultati straordinari”.

Antonio Micillo, presidente del Comitato regionale Coni Liguria, dichiara: “Questo è un evento cui vengo sempre volentieri, perché gli organizzatori lo meritano. Savona sta lavorando molto bene e ha varie eccellenze. Lo sport ha tanti valori ed è anche cultura. La Fontanassa è un bellissimo spot, gli atleti ci vengono volentieri, è un impianto molto importante. Ci sono passati tanti grandi nomi che hanno anche lasciato un segno, ciò evidenzia l’importanza di questo Meeting, che ha un valore nazionale. Anche io mi associo alle congratulazioni a Marco Mura; per queste manifestazioni bisogna sapere come lavorare bisogna farlo tutti i giorni. I risultati sono questi. Mercoledì ci sarò, molto volentieri”.

“Il Comune fa moltissimo, perché ci aiuta a prenderci cura del complesso polisportivo, intitolato a Giulio Ottolia. Per mercoledì è previsto maltempo ed il Comune si è subito attivato per trovarci tende e gazebo – dice Marco Mura, direttore organizzativo del Meeting -. Saremo attrezzati per l’eventualità. Noi abbiamo l’onore di avere a Savona il 15 maggio la portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi, Ambra Sabatini, primatista del mondo T63. Per noi è un onore; lei è il terzo anno che viene a Savona. Ed anche il portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi, Gianmarco Tamberi, in passato ha gareggiato a Savona. ‘Savona caput mundi’, possiamo dirlo”.

“Questa è l’edizione numero 13, ma si legge 25, perché questa avventura folle l’ho iniziata nel 2000, col Grand Prix di lanci, dove il primo dei dodici record che sono stati realizzati è stato fatto da Silvia Salis – ricorda Mura -. Abbiamo portato fortuna anche a lei, che adesso è vicepresidente vicario del Coni nazionale. Lei è stata eletta nel 2021, lo stesso giorno del record nazionale di Jacobs a Savona. La nostra è una delle poche piste al mondo dove le gare di velocità si possono correre in entrambi i sensi, a seconda da dove spira il vento. Anche per questo motivo gli atleti vengono a Savona. C’è da sottolineare che siamo nel progetto Meeting Fidal, che annovera i migliori meeting World Athletics; noi per il quarto anno consecutivo siamo i primi in questo circuito. Siamo l’unico meeting in Liguria”.

“Il meeting è piccolo, come campo scuola, tribuna e parcheggi, ma il cuore di Savona è veramente immenso, come il cuore che ci mettono la città, le istituzioni, gli sponsor, gli enti ma soprattutto i cinquanta volontari, ad iniziare dal presidente Davide Ottolia. Ogni componente dello staff ha un ruolo determinante – conclude Marco Mura -. Alzare l’asticella di anno in anno è sempre difficile, ma quest’anno mettiamo in campo la miglior edizione del Meeting internazionale Città di Savona. Moltissimi atleti hanno scelto di partecipare perché da Savona parte la rincorsa ad Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi”.

In chiusura, attraverso un video messaggio, sono giunti i saluti di Sandrino Porru, presidente nazionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali.