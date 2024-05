Atletica leggera, domani 61 medaglie olimpiche e mondiali in gara a Savona

Savona è pronta a un pomeriggio di grandissimo spettacolo. Domani, mercoledì 15 maggio, dalle ore 15:50 alle ore 18:50 al complesso polisportivo “Giulio Ottolia” (e in diretta Rai) andrà in scena il 13° Meeting internazionale Città di Savona, tappa Challenger del World Athletics Tour che porterà alla Fontanassa atleti di 24 Paesi diversi.

I partecipanti, nel cast allestito dal direttore organizzativo Marco Mura e dall’Atletica Savona, porteranno idealmente al collo 11 medaglie a cinque cerchi (quattro ori, tre argenti e quattro bronzi tra Olimpiadi e Paralimpiadi) e 50 medaglie mondiali (11 ori, 18 argenti e 21 bronzi tra rassegne Assolute e giovanili).

Lo sprint regalerà ancora brividi con gare di livello mondiale, con un 100m maschile con lo statunitense Trayvon Bromell, arrivato a Savona domenica e pronto a inseguire il primo blitz sotto i 10 secondi della stagione. Poi ci saranno gli azzurri, con tre reduci da medaglie ai Mondiali indoor di Glasgow.

Leonardo Fabbri, bronzo nel getto del peso, ha di recente sfiorato con 22,88 lo storico record italiano di Alessandro Andrei realizzando la migliore misura di un europeo negli ultimi 35 anni: a Savona lancerà su una pedana che gli ha spesso dato grandi soddisfazioni. Mattia Furlani, il “golden boy” del lungo azzurro argento a Glasgow, tornerà in gara nel meeting che lo scorso anno lo vide atterrare (sia pure con un pizzico di vento favorevole di troppo) oltre il record mondiale Under 20.

Anche Zaynab Dosso, terza al coperto sui 60m iridati, sarà nuovamente ai blocchi nei 100m sulla pista dove si migliorò nel 2022. Non ci sarà purtroppo per infortunio Lorenzo Simonelli nel cast dei 110m ostacoli: al suo posto uno specialista spagnolo di alto profilo come Enrique Llopis, quarto all’ultimo Mondiale indoor.

Grande attenzione sul piano tecnico sui 400m femminili: Keely Hodgkinson, una delle migliori ottocentiste del globo (argento olimpico e mondiale), si cimenterà sul giro di pista. E a costruire un ideale “ponte” da Savona ai Giochi di Parigi sarà Ambra Sabatini, campionessa paralimpica dei 100m di Tokyo in gara proprio nello sprint: sarà lei la portabandiera azzurra in Francia.

Di seguito i nomi degli atleti di spicco che saranno in gara domani, col primato personale

100m UOMINI

Trayvon BROMELL USA 9.76

Eugene AMO-DADZIE GBR 9.93

Jerome BLAKE CAN 10.00

Jeremiah AZU GBR 10.04

Lorenzo PATTA ITA 10.13

Reynold Y. FERNANDEZ CUB 10.13

100m DONNE

Zaynab DOSSO ITA 11.14

Michelle-Lee AHYE TTO 10.82

Shania COLLINS USA 10.92

Christania WILLIAMS JAM 10.96

Patrizia VAN DER WEKEN LUX 11.02

Anna BONGIORNI ITA 11.27

Arianna DE MASI ITA 11.30

Alessia PAVESE ITA 11.35

200m UOMINI

Reynier MENA CUB 19.63

William REAIS SUI 20.24

Taymir BURNET NED 20.30

Tsebo MATSOSO RSA 20.34

200m DONNE

Maboundou KONÉ CIV 22.53

Jael BESTUÉ ESP 22.54

Marije VAN HUNENSTIJN NED 22.89

Ama PIPI GBR 22.95

400m UOMINI

Trevor STEWART USA 44.25

Charles DOBSON GBR 45.11

Mihai Sorin DRINGO ROM 45.27

Brayan LOPEZ ITA 45.81

400m DONNE

Miranda Charlene COETZEE RSA 50.90

Sharlene MAWDSLEY IRL 51.09

Keely HODGKINSON GBR 51.76

Rebecca BORGA ITA 52.25

1500m UOMINI

Mohad ABDIKADAR ITA 3:33.79

Ignacio FONTES ESP 3:34.29

Paul ROBINSON IRL 3:35.22

Pol ORIACH ESP 3:35.77

110m ostacoli UOMINI

Omar McLEOD JAM 12.90

Andrew POZZI GBR 13.14

Joshua ZELLER GBR 13.19

Enrique LLOPIS ESP 13.30

100m ostacoli DONNE

Britany ANDERSON JAM 12.31

Sarah LAVIN IRL 12.62

Luca KOZAK HUN 12.71

Elisa Maria DI LAZZARO ITA 12.90

Milica EMINI SRB 12.99

Giada CARMASSI ITA 13.08

400m ostacoli UOMINI

Thomas BARR IRL 47.97

Joshua ABUAKU GBR 48.12

Ismail NEZIR TUR 48.72

Mario LAMBRUGHI ITA 48.99

400m ostacoli DONNE

Anna RYZHYKOVA UKR 52.96