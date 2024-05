Corruzione, la procura indaga anche sulla sanità: da presunti favori ai privati ai dati Covid “gonfiati”

Liguria. La maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria si allarga, adesso, anche al fronte della sanità. Si tratta di due filoni, uno più specifico relativo ai vaccini Covid e uno che riguarda invece presunti finanziamenti illeciti a Toti da parte di imprenditori della sanità privata.

Sul fronte del falso, il presidente della Regione Giovanni Toti e il suo capo di gabinetto (dimissionario) Matteo Cozzani, entrambi ai domiciliari, sono indagati per i dati Covid: secondo una delle ipotesi della procura i numeri sarebbero stati gonfiati per ottenere più vaccini dalla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

Dal mare magnum di intercettazioni che compongono l’enorme fascicolo in mano agli inquirenti ne emerge infatti una particolarmente significativa ai fini dell’inchiesta. È il marzo del 2021 e le microspie installate nell’ufficio di Cozzani – già sotto indagine per presunta corruzione elettorale – captano una conversazione che il capo di gabinetto ha con un interlocutore nel suo ufficio.

Cozzani, secondo quanto intercettato dalle microspie, sta parlando della difficoltà di ottenere i vaccini: “Il problema qual è stato… che io avevo già truccato, lui li ha presi, cosa è accaduto li ha riaumentati”, dice il capo di gabinetto. Quel “lui” sarebbe il presidente Toti, come si evincerebbe dalle parole successive: “Quando me li ha rimandati gli ho scritto ‘ma cazzo pres, ma sono fuori’ – dice ancora Cozzani – e lui ha detto ‘ma li ho un po’ aumentati’ e io ‘ma l’avevo già fatto io’, e lui ‘cazzo dimmelo che l’hai già fatto te, aspetta un secondo’.. vabbè”.

A questo si aggiungono altre intercettazioni tra Cozzani e Filippo Ansaldi (non indagato), direttore di Alisa, in cui si parla proprio dei dati sulle coperture vaccinali inviati a Roma e si ironizza sul calcolo effettuato, con un’altra dirigente Alisa che esprime perplessità proprie sui dati e sulla reazione che la struttura commissariale ha avuto davanti a quelle che appaiono come incongruenze. La tesi degli inquirenti, insomma, è che i numeri relativi alla popolazione siano stati aumentati per avere più vaccini.

Per questo filone, però, è probabile che il pool di pm possa chiedere l’archiviazione. Al netto delle intercettazioni infatti non vi è un’ufficialità documentale del fatto che dati inviati siano stati truccati, e la struttura commissariale ha comunque inviato i vaccini nelle varie regioni sulla base di criteri specifici e omogenei stabiliti a tavolino.

Il secondo filone d’inchiesta invece è decisamente più complesso, e ricalca quello principale. Gli inquirenti stanno infatti indagando sui finanziamenti che imprenditori del mondo della sanità avrebbero elargito ai comitati elettorali di Toti. Manovre del tutto consuete e legittime, ma il sospetto è che in cambio di questi finanziamenti siano arrivati contratti e convenzioni. Il focus è sui finanziamenti alla Fondazione Change superiori ai 40.000 euro.