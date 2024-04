Calcio, Savona. Rizzo punta subito il Multedo: “Non ci spaventa avere solo un risultato”

“Complimenti anche alla Vadese perché ha fatto una grande partita. Giochiamo ogni partita come se fosse l’ultima. Ci abbiamo messo l’anima, lo facciamo per provare a portare questa città dove merita di stare”. Con queste parole il centrocampista Alessandro Rizzo commenta l’1 a 1 con cui il Città di Savona ha eliminato al termine dei supplementari la Vadese.

Ora, è tempo di pensare alla finalissima in casa del Multedo. Questa volta sarà il Savona a non potersi accontentare del pareggio al termine dei supplementari. “Ce la metteremo tutta – prosegue Rizzo -, sappiamo che non sarà facile. Il Multedo è una squadra attrezzata che gioca su un campo difficile e non bellissimo. Non ci spaventa, siamo un gruppo di ragazzi ottimi”.

Alti e bassi ma nel complesso il rendimento degli Striscioni quest’anno è stato costante pur senza particolari exploit. Costanza aiutata da una società presente: “Un percorso lungo il nostro – conclude Rizzo -. La società ha messo insieme tante persone, ripreso il marchio. La nostra professionalità negli allenamenti non è mai mancata, la società non ci ha fatto mancare nulla. Abbiamo cambiato anche spesso campo di casa“.