IC Albisole, torna l’AlbiRun a coronamento di un’annata ricca di successi: sabato 11 maggio la terza edizione dell’evento

Albissola Marina/Albisola Superiore. L’edizione 2024 dell’AlbiRun, ormai una “classica” di metà maggio, arriva a corredo di un percorso che ha visto studenti e studentesse frequentanti l’Istituto Comprensivo Albisole protagonisti nell’atletica leggera e non solo.

Si comincia con la vittoria dei provinciali di corsa campestre svoltisi a Savona da parte della squadra cadette composta da Ester Boffa, Chiara Maranzano, Estella Bormida (anche medaglia di bronzo individuale con 3’44”) e Giovanna Frumento. Il quartetto si è successivamente classificato quarto ai regionali di Imperia. La squadra cadetti invece si è qualificata quarta alla fase provinciale con Mattia Di Bartolo, Giacomo Grasso, Leonardo Conti e Vittorio Aramini.

Incetta di soddisfazioni anche alla fase provinciale su pista di venerdì 5 aprile, dove nella categoria Ragazze ha vinto la medaglia di bronzo sui 60 metri Camilla Delbene (9’68”). Buone prestazioni anche per Ludovica Carriere (600m), Gaia Ivaldi (lungo) e Emma Ferrari (vortex). Per la categoria Ragazzi invece, titolo provinciale per Giorgio Fiorio nel salto in lungo (4,01m) e Michel Schiano nel vortex (39,54m). Hanno ben figurato anche Leo Sebastiano Fotia nei 60m e Emanuele Carriere nei 600m.

Nella categoria cadette l’Istituto ha centrato il secondo posto qualificandosi alla fase successiva: medaglia di bronzo per Carlotta Negro nel salto in alto (1,38m), mentre Marta Catzeddu si è laureata campionessa provinciale di vortex con 37,41m ed Estella Bormida ha conquistato la medaglia d’argento con 3’31” nei 1000m. Buone prove anche per Giulia Freccero (80m), Sole Mattarocci (80Hs), Sara Fazio (peso) e Giovanna Frumento (lungo).

La stessa squadra, ma con una diversa formazione, si è classificata al terzo posto ai regionali di Imperia del 17 aprile dove Mia Ventura ha conquistato il titolo regionale nel lancio del peso con 8,14m ed Ester Boffa si è portata a casa la medaglia d’argento negli ostici 80hs, aggiungendo ulteriore prestigio alle prestazioni di Chiara Maranzano negli 80m, Carlotta Negro nel salto in alto, Angelica Conte nel vortex, Sole Mattarocci nel lungo e Chiara Ottonello nei 1000m.

Nella categoria cadetti, alla fase provinciale, bronzo per Vittorio Aramini nel vortex che impreziosisce le prestazioni di Tommaso Bonetto nel salto in lungo, Andrea Gaiezza negli 80m, Alessio Patrucco nel salto in alto, Riccardo Marchese nel peso, Nicolò Caddeo negli 80hs e Gabriele Bubici nei 1000m.

Grande soddisfazione per Davide Costa, professore di scienze motorie e sportive dell’Istituto Comprensivo Albisole: “È stato un anno ricco di emozioni sulle piste di atletica. La collaborazione gomito a gomito con l’Atletica Alba Docilia ci ha permesso di alzare il livello in tutte le competizioni, così come l’impegno e la disponibilità che ci sono state date dai ragazzi e dalle ragazze nonostante le assenze alternate causate dai tanti impegni e dalle tante uscite che caratterizzano il nostro istituto”.

“In particolare – prosegue Costa – vorrei ringraziare in primis Ester, le due Chiara (Maranzano e Ottonello, ndr), Carlotta, Mattia e Filippo che a fine anno spiccheranno il volo verso le scuole superiori dopo tre anni di impegno lodevole con il nostro istituto. In secondo luogo ci tengo a ringraziare le mie colleghe Vignola e Spadola che hanno ottimamente sostituito il sottoscritto quando impegnato in altre attività scolastiche. Un augurio anche alla mia collega Barbara Trinchero che sta attraversando un periodo difficile alla quale mando un grande abbraccio augurandole un pronto ritorno a scuola”.

Tra i risultati ottenuti dall’Istituto Comprensivo Albisole è inoltre da citare il titolo provinciale di basket 3×3 conquistato dal quartetto composto da Luca Cogno, Giacomo Bochicchio, Lorenzo Beltrame e Alessio Zaccone, studenti i quali si sono qualificati alla fase regionale che si svolgerà a La Spezia il 14 maggio.

“Si tratta di un traguardo importante ottenuto da un gruppo affiatato di ragazzi che teneva molto a questo appuntamento. Cercheremo di ripeterci anche al turno successivo, anche se non sarà facile”, conclude Costa.

Gli impegni per l’IC Albisole non sono finiti: l’11 maggio, come sottolineato in precedenza, è prevista l’ormai classica AlbiRun, manifestazione giunta alla sua terza edizione. AlbiRun è una corsa competitiva non agonistica di circa 3,3 km organizzata dall’Istituto Comprensivo Albisole, con il supporto del Comune di Albissola Marina e del Comune di Albisola Superiore rivolta a tutti gli studenti della Secondaria di I° Grado delle due Albisole ed alle rispettive famiglie nella splendida cornice formata dalla Passeggiata degli Artisti e dal Lungomare Eugenio Montale.

L’appuntamento è fissato per sabato 11 maggio 2024 alle ore 9:00 presso Piazzale Marinetti (Albisola Superiore) dove avverrà la conferma dei partecipanti, la distribuzione dei pettorali e la successiva partenza delle gare con questa scaletta oraria:

Ore 9:30 partenza corsa classi terze, maschile e femminile, sfalsati di qualche minuto.

Ore 9.45 partenza corsa classi seconde, maschile e femminile, sfalsati di qualche minuto.

Ore 10:00 partenza corsa classi prime, maschile e femminile, sfalsati di qualche minuto.

Ore 10:15 partenza corsa categoria genitori, maschile e femminile.

Ore 10:45 partenza passeggiata / corsa non competitiva rivolta a tutti (alunni, genitori, fratelli, nonni, zii, alunni della scuola primaria ecc…)

Ore 11:45 ritrovo finale, premiazioni corsa competitiva, intervento delle autorità, premiazioni del concorso “Un Poster per la Pace 2023-2024” da parte del Lions club Alba Docilia – Albissola Marina, Albisola Superiore .

Infine il ricco programma della scuola prevederà in conclusione di anno scolastico la tradizionale escursione notturna, fissata per mercoledì 5 giugno (così come la partecipazione al Meeting Arcobaleno Scuola), giovedì 6 giugno il concerto di fine anno diretto dalle professoresse Scamuzzi e Baroni ed il ballo di fine anno previsto per venerdì 7 giugno 2024.