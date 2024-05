E’ mancato Giuseppe “Pino” Zaccariello, noto parrucchiere delle Albisole

Albissola Marina/Albisola Superiore. “Ciao Pino, amico di sempre”. Questo è uno dei molti messaggi d’affetto che stanno giungendo, in queste ore, dopo la notizia della scomparsa di Giuseppe, “Pino”, Zaccariello, storico parrucchiere albisolese.

Era molto noto e stimato. Sia a Superiore, dove aveva iniziato, giovanissimo, la sua attività, sia ad Albissola Marina. E’ scomparso ieri.

Pino aveva 68 anni. Generazioni di albisolesi, e non solo, sono entrati nel suo salone; in via via Della Rovere ad Albisola, poi a Marina, in piazza Sant’Antonio.

Una notizia improvvisa che ha rattristato tantissime persone e intere generazioni.