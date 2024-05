AlbiRun3, ancora un successo per la manifestazione sportiva organizzata dall’Istituto Comprensivo Albisole. Costa: “Grazie a tutti, appuntamento alla prossima edizione”

Albisola Superiore/Albissola Marina. Sabato 11 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 circa si è svolta l’AlbiRun, manifestazione sportiva organizzata dall’Istituto Comprensivo Albisole giunta quest’anno alla sua terza edizione. La gara podistica, articolatasi lungo un percorso che ha coinvolto le intere passeggiate “Lungomare degli Artisti” ed “Eugenio Montale”, era rivolta a studenti e studentesse frequentanti i plessi della scuola secondaria di primo grado. Ad essere coinvolti sono stati anche i genitori degli alunni, questo per 3,3 chilometri di corsa divisi in tre momenti: quello della corsa competitiva non agonistica per studenti, quello della corsa competitiva non agonistica per genitori e quello della passeggiata, una corsa non competitiva alla quale hanno preso parte i ragazzi insieme alle loro mamme e ai loro papà.

“AlbiRun ormai è un appuntamento consolidato – ha asserito Davide Costa, professore di scienze motorie e sportive dell’Istituto Comprensivo Albisole fautore dell’iniziativa -. È stato incredibile ripensare alla prima edizione quando si ponevano le basi di questa manifestazione con la volontà di renderla proprio una tradizione. Oggi abbiamo assistito ad una grande partecipazione, i numeri sono in crescita e le gare sono state molto agguerrite. Ringraziamo i nostri partner per aver permesso tutto questo. Alba Docilia, Conad, i Lions, i Bagni Sorriso, i Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina che ci supportano, Decathlon e i volontari della Croce Verde di Albisola Superiore. È stato un bel sabato, non posso che darvi appuntamento alla prossima edizione”.

“Tre anni fa non avrei potuto immaginare un successo del genere – ha concluso Costa -. Sapevo che potesse essere un’idea vincente e che sarebbe potuta diventare una tradizione, ma vedere questa partecipazione, l’organizzazione che migliora di anno in anno con partner che ci credono e ci mettono sempre di più per rendere il tutto sempre più interessante è una cosa bella. Ringrazio tutti, soprattutto i miei colleghi che mettono a disposizione il loro sabato mattina per essere qui con noi a divertirci”.

In seguito è intervenuto Luca Ottonello, assessore alla sport del Comune di Albisola Superiore: “L’AlbiRun è diventata una manifestazione attesa dai ragazzi che anni fa sembrava un piccolo sogno. Onore al merito agli organizzatori e all’Istituto Comprensivo Albisole perchè hanno immaginato una manifestazione sportiva come una proposta didattica e credo che questa sia una soluzione vincente perchè testimonia come lo sport sia un continuo veicolo di aggregazione sociale, ma anche di distruzione, di socializzazione, di divertimento in una mattinata di scuola un po’ diversa. L’AlbiRun è diventata un appuntamento di fine anno molto atteso che cresce sempre di più, si vede da come lo aspettano i ragazzi”.

Infine il professor Alberto Parodi, vicepreside dell’Istituto Comprensivo Albisole, ha dichiarato: “Abbiamo trascorso una bella mattinata, mattinata in cui abbiamo molti ragazzi partecipare per stare insieme vivendo la scuola in maniera alternativa. Crediamo fortemente che la scuola sia un luogo dove si studia, stando seduti al banco confrontandosi, ma che sia fondamentale anche l’esterno, il momento di vita insieme e il momento in cui quell’educazione civica debba trovare il suo campo di confronto che è la vita quotidiana come accaduto oggi”.

“Sono responsabile del calendario delle attività – ha concluso l’intervistato -. Abbiamo messo talmente tante attività nella parte finale dell’anno che ci siamo chiesti se fosse cosa buona diffonderlo, sarebbe potuto venire il dubbio che a scuola non ci fossimo mai. In realtà a scuola ci siamo, le attività si snodano nelle tanti classi tra infanzia, primaria e secondaria. La passeggiata notturna, il concerto ed il ballo di fine anno saranno la conclusione di un anno faticoso perchè è importante che la scuola abbia parti di duro lavoro e parti di svago. In questo senso la scuola di Albisola tende a chiedere impegno e a dare tanto in cambio”.

Di seguito ecco i nomi di chi è riuscito a salire sul podio nelle varie corse competitive:

Alunni classi prime:

Emanuele Carriere Lorenzo Di Maggio Samuele Picco Tellaro 1

Alunne classi prime:

Delbene Camilla Carriere Ludovica Palmieri Paolina

Alunni classi seconde:

Gabriele Bubici Upek Nissanka Alessio Patrucco

Alunne classi seconde:

Estella Bormida Mia Poggi Giulia Oliveri

Alunni classi terze:

Matteo Soravia (18’60’’) Manuel Cannavale (18’31’’) Filippo Vernazza (19’15’’)

Alunne classi terze:

Ester Boffa (22’21’’) Angelica Conte (23’15’’) Anna Giuliani (23’28’’)

Categoria genitori (maschi):

Luca Picco Tellaro (16’33’’) Corrado Caddeo (17’34’’) Enrico Patrucco (21’38’’)

Categoria genitori (femmine):