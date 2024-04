Il Multedo fa suo il big match contro la Vadese: tris tra le polemiche

Vadese 0 – Multedo 3 (44′ Donato, 77′ Vignon, 80′ Bisio)



Gli altri risultati: Albiss. 1 – Sav 0 (live qui), Sper 2 -Let 0, Borgio 3 – Priamar 2, Lido 1- Rossigl 0 (finita).

Triplice fischio, punti pesantissimi per il Multedo.

90′ Succede veramente poco negli ultimi minuti, con il parapiglia sugli spalti che ha preso il sopravvento sull’interesse per la gara.

81′ Ora è corrida! Vallone commette fallo di reazione e viene espulso. Vadese in 9. Poi momenti di tensione anche sugli spalti tra i sostenitori delle due squadre.

80′ Tris del Multedo con Bisio. Che segna da due passi, ma veementi proteste per la mancata segnalazione del fuorigioco.

78′ Berardinucci lascia il campo per favorire l’ingresso del secondo portiere Ceraolo.

77′ Contropiede con Donato che si prepara a calciare a botta sicura. Pulina miracoloso in scivolata. La palla rimane però lì e Vignon arriva in corsa e mette alle spalle di Radu. Poi, il portiere viene espulso forse per un eccesso di proteste.

75′ A.A.A. precisione nei cross cercasi. La Vadese costruisce bene fino alla trequarti ma poi calibra quasi sempre male i cross. O troppo lunghi o troppo sul portiere. Monte intanto richiama in panchina Mandaliti e Giannone. Dentro al loro posto Esposito e Ninivaggi.

72′ Ancora manovra avvolgente della Vadese. Raffa riceve spalle alla porta in area e calcia. Palla che sbatte su un difensore. La formazione di mister Monte sta tenendo il possesso e circondando la difesa del Multedo, senza però trovare l’affondo vincente.

69′ Raffa subentrato a Signori prova un cross dalla destra ma la difesa del Multedo rinvia. Sul ribaltamento di fronte, bel tiro di Donato fuori di poco.

64′ Vadese troppo leziosa. Avvolge bene l’area avversaria ma fatica ad arrivare al dunque.

61′ Salis la batte bene verso il secondo palo ma Bellichi di testa ben appostato spazza via. Bazzigalupi inserisce Vignon per Schiano.

60′ Piu sull’out di sinistra punta Perucchio per entrare in area. Il difensore lo stende e viene ammonito. Punizione da posizione interessante per la Vadese.

57′ Signori allarga per Vallone, ma come in precedenza cross troppo sul portiere. Vadese imprecisa fino a questo momento ma ora prova a mettere sotto il Multedo.

54′ Signori serve Vallone dentro l’area, poi si propone e riceve lo scarico. Cross troppo sul portiere. Parodi blocca.

52′ Ecco il cambio. Tona lascia spazio proprio a Vallone.

50′ La Vadese deve cambiare marcia. Monte fa scaldare alcuni elementi della panchina. Vallone potrebbe essere il primo ad entrare.

45′ Si riparte.

Secondo tempo

45’+3 Si chiude un primo tempo equilibrato e senza particolari occasioni eccezion fatta per il goal che decide l’incontro.

45’+1 Sull’onda dell’entusiasmo, Giulianino prova la rasoiata dal limite dell’area. Palla rasoterra fuori di poco ma con Radu in traiettoria.

44′ Vantaggio del Multedo! I granata trovano il goal che spezza la noia di una partita bloccata. Lancio lungo verticale. Donato scatta portandosi alle spalle di una difesa che non è scappata indietro in tempo. Radu esce e l’attaccante lo beffa con un pallonetto dal limite dell’area.

38′ Punzione dal limite per la Vadese conquistata da Mandaliti. Piu calcia alle stelle. Nulla di fatto.

37′ Rilancio di Radu per Piu con la difesa del Multedo sbilanciata. Parodi esce dall’area e sventa la minaccia.

28′ Punizione di Bellicchi dalla distanza abbonadantemente a lato. Partita a ritmo basso con pochi sussulti ambo i lati.

17′ Pulina avanza palla al piede e prova la conclusione da fuori area. Il tiro viene deviato spiazzando il portiere con la palla che però finisce in angolo. Sugli sviluppi, bel cross di Giannone al centro, ma Parodi la fa sua senza patemi in presa alta.

12′ Dopo una fase sonnacchiosa, la Vadese guadagna un corner. Lo batte Giannone lungolinea per Tona, che però viene chiuso ed è l’ultimo a toccare. Rinvio dal fondo.

9′ Il Multedo gioca con il 3-4-1-2. Modulo 4-3-1-2 per la Vadese.

8′ Cross dalla destra degli ospiti. Bellicchi ci prova al volo ma manda sul fondo.

7′ Partita bloccata. Il primo tiro è del Multedo ma telefonato e centrale. Troppo poco per impensierire Radu.

3′ Vadese subito in avanti. Salis batte una punizione spedendo direttamente al centro dell’area. Tona per poco non aggancia. Blocca Parodi.

1′ Si parte. Vadese incaricata del calcio di inizio.

Primo tempo

Vadese: 1 Mitu, 2 Pulina, 3 Marchi, 4 Berardinucci, 5 Garbini, 6 Mandaliti, 7 Tona, 8 Signori, 9 Salis, 10 Giannone, 11 Piu. A disposizione: 12 Ceraolo, 13 D’Anna, 14 Esposito, 15 Sarpa, 16 Fiori, 17 Vallone, 18 Raffa, 19 Ninivaggi, 20 Martino. Allenatore: Fabrizio Monte.

Multedo: 1 Parodi, 22 Perucchio, 5 Bruno, 4 Bellicchi, 3 Chirivino, 15 Giulianino, 23 Bisio, 8 Oggianu, 11 Donato, 21 Degl’Innocenti, 14 Schiano. A disposizione: 12 Allegri, 18 Demartini, 13 Parodi A, 19 Mukaj, 2 Cherici, 26 Giulianino A, 7 Vignon, 27 Diop, 30 Becciu. Allenatore: Alexandro Bazzigalupi.

Arbitro: Di Maria di Chiavari.

Dopo questa giornata mancheranno solo più due partite. Per la Vadese si potrebbe dire che i playoff iniziano oggi. Sfida alla seconda della classe, a cui seguiranno la partita contro l’Albissole già campione e infine il match contro il Città di Savona. Per gli azzurrogranata, che viaggiano da mesi a un ritmo da promozione diretta, i punti varranno in due casi doppio essendo contro dirette concorrenti mentre contro l’Albissole si potrebbe trovare una squadra determinata a chiudere imbattuta qualora oggi non perdesse contro gli Striscioni. Il Multedo deve ritrovare la vittoria dopo la sconfitta contro la capolista e la prestazione negativa contro la Letimbro, match pareggiato 2 a 2. Con tre vittorie gli uomini di Bazzigalupi potrebbero mettere tra sé e la terza della classe i cinque punti necessari per andare direttamente ai playoff regionali.

La classifica prima dell’inizio del match: Albissole 55, Multedo 45, Città di Savona 44, Vadese 43, Speranza e Masone 37, Borgio Verezzi 36, Olimpic 31, Spotornese 29, Old Boys Rensen 26, Letimbro 23, Rossiglionese 20, Lido Square 16, Priamar 10

Giocate ieri: Olimpic 2 – Spotornese 2, Old Boys Rensen 0 – Masone 4.