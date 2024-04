Albissole batte Savona, Sarpero entusiasta: “Vinto grazie ai principi che seguiamo da inizio anno, azione del secondo gol da cinema”

Albissola. Si conclude con i festeggiamenti e con grande entusiasmo la vittoria del derby contro il Città di Savona. Nonostante la vittoria del campionato nella passata giornata, più esattamente nel recupero della partita contro l’Old Boys, l’allenatore Sarpero aveva spiegato come la squadra avrebbe continuato a lottare fino all’ultima giornata. Sopratutto nella partita contro i vicini savonesi, tutti i giocatori avrebbero dato il massimo, e così è stato. Arriva infatti la vittoria per 2-0, entrambi le reti di Rebagliati, terzo giocatore ceramista a raggiungere la doppia cifra di gol in stagione.

Nonostante la coppa sia ormai in bacheca, un derby è pur sempre un derby: “Non si può non onorare questa partita. Lo stadio era pieno con una cornice di pubblico generale fantastica. Chi è più bravo di solito riesce a portare a casa questa partite, si sono affrontate due squadre forti giocando ad alta intensità. Noi l’abbiamo subito impostata sul nostro piano di gioco, il loro portiere si è immolato con 5 interventi clamorosi, davvero complimenti. Nel momento in cui il Savona si è reso pericoloso, noi l’abbiamo chiusa con un’azione corale davvero strepitosa che racchiude i nostri principi”.

“Questo gol – continua Sarpero – racchiude la battaglia idea che siamo riusciti a vincere. Sono contento per il gol del capitano, l’azione del secondo gol è da cinema. Solo un gruppo così poteva disegnare calcio in questo modo”.

Una partita giocata a viso aperto che ha regalato molti colpi di scena: “C’è stato un bell’intervento di Negro ma il salvataggio più eclatante è stato di Pasquino che ha sventato un’occasione che poteva farci veramente male. Negro è stato comunque fondamentale su qualche uscita alta togliendoci qualche castagna dal fuoco, ma nel complesso a parte in un’occasione è stato inoperoso per quasi tutta la gara. Le loro veloci ripartenze ci hanno comunque messo in difficoltà”.

Poi la voce fuori dal coro di Gagliardi che paragona il mister ceramista ad Allegri: “Lui dice di non essere allegriano ma gli piace il gioco in verticale. Alla fine oggi ha fatto la quarta punta togliendomi un riferimento a centrocampo. Lui si è divertito, io un po’ meno. Ha comunque disputato un’altra partita strepitosa, Curci ha giocato mezzo infortunato, oggi tutti volevano essere partecipi rispondendo tutti presente”.

Anche con la matematica vittoria, il campionato dell’Albissole non termina qua: “Vogliamo finire in bellezza tutte le partite, poi avremmo da giocare anche per il titolo regionale che sono 4 partite tutte molto difficili. Vogliamo giocarle tutte in serenità cercando comunque di onorare il campionato soprattutto per i nostri avversari siccome ho sentito qualche discorso strano”.

In conclusione, l’allenatore biancoazzurro spende parole di elogio verso il suo tifo e non solo: “Tifoserie strepitose, poi i miei hanno sempre quel qualcosa in più. Sono contento che siamo riusciti nuovamente a riempire il Faraggiana. Sono sincero, a parte una partita in cui pioveva questo stadio è stato sempre gremito. Grazie a Rosso che ha dato l’incipit facendoci entrare tutte le domeniche in campo con i ragazzi delle giovanili e della scuola calcio. Se si divertono e gli piace venire al campo perchè vedono una squadra giocare bene e vincere sono contento per loro“.