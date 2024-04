L’Albissole festeggia la Promozione battendo il Savona. Rebagliati, Negro e Diana: “Alzare la coppa una grande emozione, vincere il derby la ciliegina sulla torta ideale”

Albissola Marina/Albisola Superiore. L’ennesima prova di forza arrivata a conferma della forza e della mentalità di un gruppo estremamente unito e in totale simbiosi con la filosofia trasmessa dal proprio allenatore. Domenica l’Albissole ha proseguito i festeggiamenti per la vittoria del campionato vincendo 2-0 contro il Savona nel derby, un risultato che ha messo ancora una volta in mostra tutte le migliori qualità della squadra guidata da mister Sarpero.

Tra i protagonisti assoluti del match, tra gli altri, si sono distinti Danilo Rebagliati, Nicolò Negro e Andrea Diana, intervenuti al termine della sfida con gli Striscioni. Il capitano dei biancazzurri ha esordito dichiarando: “È stata una partita dura perchè loro sono una squadra forte e quadrata. È difficile fargli male, ma noi quest’anno non vogliamo lasciare nulla a nessuno e cercheremo di continuare così fino alla fine. L’emozione di alzare la coppa è stata grande perchè solo noi sappiamo gli sforzi che abbiamo fatto per poter raggiungere questo obiettivo. Vincere oggi è stata la ciliegina sulla torta ideale”.

In seguito ha preso la parola Nicolò Negro, decisivo con una super parata in pieno recupero: “La mia parata è il meno, c’è stato un grande lavoro da parte di tutti. Oggi ho visto la fame di non voler prendere gol. Come ha detto Danilo, il mio intervento è stata una ciliegina sulla torta. A proposito di parate bisogna fare i complimenti a Bova perchè è stato il migliore in campo a mani basse, è un gran portiere e gli mando un abbraccio”.

Ecco poi Diana, riuscito a raggiungere quota 20 gol in campionato grazie alla rete messa a segno proprio contro il Savona: “Loro sono una bella squadra. Avevamo difficoltà a trovare gli spazi vista la loro compattezza, ma non ci siamo mai abbattuti. Il gol che ha chiuso la partita è stato bellissimo, oggi in generale è stato magnifico”.

Rebagliati ha successivamente spostato il focus sulla cornice di pubblico presente al Faraggiana: “C’è da fare i complimenti ai nostri tifosi perchè sono stati fantastici tutto l’anno. Congratulazioni inoltre ai ragazzi del Savona, anche loro sono un pubblico di altre categorie. Oggi è stato un bello spot per il calcio dilettantistico locale”.

Infine Negro e Diana hanno concluso l’intervista sottolineando ancora una volta la mentalità del gruppo dell’Albissole: “Nelle ultime due partite vogliamo conquistare 6 punti per mantenere l’imbattibilità”.