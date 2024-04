Dego in Prima Categoria, Brignone: “Dopo delusione playoff ci siamo detti che avremmo voluto vincere”

Serviva o una vittoria o un pareggio al Dego per festeggiare la vittoria del campionato e la promozione in Prima Categoria. Si era messa bene la partita contro il Pallare, visto che la squadra di Massimiliano Brignone si era portata sul 2 a 0. La rimonta degli uomini di mister Roso che sono arrivati fino a 2 a 2 ha fatto temere il rinvio della festa. Così non è stato e ora il Dego lo può dire forte: finalmente è Prima Categoria!

“La delusione dei playoff era tanta e ci siamo detti che avremmo voluto vincere. Abbiamo fatto 47 punti su 54, penso che sia qualcosa di incredibile. Ora chiudiamo il campionato e poi penseremo alla Coppa”, commenta un entusiasta mister Massimiliano Brignone insieme ai protagonisti sul campo Monticelli e Domeniconi. Per l’allenatore, si tratta della seconda promozione in Prima Categoria nonché del secondo campionato vinto. La prima gioia era arrivata al termine del campionato 2017/2018 con i colori del Plodio.

Il Dego cercherà di fare suo il double nella finale di Coppa Liguria contro il San Lorenzo di Genova. Tornando al campionato, la formazione valligiana ha tenuto un ruolino di marcia sontuoso, vincendo grazie a 15 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Ora, il derby contro la Rocchettese e l’ultima partita contro la Virtus Don Bosco per migliorare una classifica che già da sola significa Prima Categoria!