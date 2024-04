Dego in Prima Categoria, tutta la gioia di Rebella: “Tifo pazzesco, domenica a Rocchetta per vincere ancora”

Dego. Un connubio ideale tra giovani, esperti, volti nuovi e vecchia guardia. È stata un’alchimia travolgente quella che ha permesso al Dego di centrare il salto in Prima Categoria, questo al termine di un campionato dominato dalla prima fino all’ultima giornata disputata, quella che ha permesso ai biancoblù di ottenere la matematica certezza della promozione con due turni di anticipo.

Tra i protagonisti stagionali della cavalcata a cui ha dato vita la squadra di mister Massimiliano Brignone vi è sicuramente Fausto Rebella, centrocampista offensivo lo scorso anno in forza all’Aurora Calcio. Eroe di Coppa per il rigore decisivo trasformato contro la Casellese che ha permesso ai suoi di accedere alla finale, il classe 1990 in campionato ha trovato per sette volte la via della rete.

“Siamo contentissimi – ha dichiarato l’intervistato – è tutto l’anno che siamo davanti e oggi è arrivata una matematica importante. Ce lo meritiamo, è dall’inizio dell’anno che siamo in vetta ed è bellissimo considerando anche la cornice di pubblico presente”.

Il rigore sbagliato nel match decisivo contro il Pallare ha fatto tremare l’ambiente biancoblù, ma tutto è stato dimenticato nel momento in cui è arrivato il fischio finale dell’arbitro: “Oggi dal dischetto è andata male ma fortunatamente in tutte le altre occasioni è sempre andata bene. Tutto sommato mi dispiace aver sbagliato però meglio oggi che un’altra volta. Speriamo nella prossima”.

Su Brignone: “Il mister è una persona molto preparata. Siamo tutti contenti e ad allenamento siamo sempre in tantissimi, con lui lavoriamo bene e tanto”. Sui tifosi del Dego: “Quando quest’estate sono stato contattato mi era stato detto di questo affetto nei confronti della squadra ma non credevo fosse possibile. Devo dare ragione a chi me ne aveva parlato, i tifosi sono sempre con noi. Mercoledì sono venuti in una cinquantina a Ronco Scrivia e la domenica ci sono sempre un sacco di persone a sostenerci. Vincere un campionato così dà tante tante soddisfazioni”.

Infine non sarebbe potuto mancare un pensiero rivolto agli ultimi impegni stagionali: “Domenica andremo a Rocchetta e cercheremo assolutamente di prendere i tre punti. Il derby è il derby quindi bisogna cercare di vincere sempre. Per quanto riguarda invece la finale di Coppa, ad essere sincero non ce la aspettavamo. La società ci aveva chiesto di fare il massimo, siamo stati bravi e fortunati. Ora siamo in finale e per questo ce la giocheremo”.