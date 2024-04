Risultato: Dego 2-2 Pallare (10’ Baccino, 45’+3 Muca; 55’, 60’ Hublina)

97′ Non c’è più tempo. Il Dego vince il campionato e vola in Prima Categoria: scatta la festa!

Il direttore di gara comanda 7 minuti di recupero.

All’88’ Resio e Abbaldo nel Pallare rilevano Borkovic e Raimondo.

All’82’ Rebella lascia il campo per favorire l’ingresso di Domeniconi.

All’80’ Abbas rileva Dotta tra le file del Pallare.

Al 79’ Ferraro, appena entrato, tenta il pallonetto dai 25 metri: pallone alto sopra la traversa.

Al 77’ terzo cambio per i biancoblù con Ferraro che subentra al posto di Spriano.

Al 75’ mister Roso opta per operare una sostituzione inserendo Sala al posto di Di Gregorio.

Al 72’ riprende il match.

Al 71’ ancora cooling break per le due squadre.

Al 70’ cerca il cucchiaio sbagliando incredibilmente: resiste il 2-2 al Perotti!

Al 69’ il direttore di gara ravvisa un fallo di mano nel cuore dell’area di rigore del Pallare indicando il dischetto: grande chance per ritrovare il vantaggio per il Dego, sarà penalty.

Al 64’ uno stremato Baccino, autore della rete del momentaneo 1-0, lascia il campo per favorire l’ingresso di Guastamacchia.

Al 60’ incredibile al Perotti: Hublina trova la seconda rete della sua partita gelando il pubblico di casa: è 2-2!

Al 58’ arriva il primo cambio del match: Muca esce per favorire l’ingresso di Gennarelli.

Al 55’ Hublina si presenta dal dischetto trasformando il penalty: Briano intuisce ma non basta, è 2-1!

Al 54’ ecco la chance che potrebbe consentire al Pallare di rientrare in partita: Briano stende Raimondo venendo sanzionato, sarà rigore per gli ospiti.

Al 52’ Morando, al volo, non trova la porta da due passi: grande occasione per il Pallare.

Al 50’ gli uomini di mister Roso appaiono più aggressivi in questa ripresa mentre il Dego sembra accusare le fatiche di Coppa infrasettimanali.

Alle 17:05 prende il via la seconda frazione. I padroni di casa, a 45 minuti dal sogno promozione, optano per confermare l’undici sceso in campo dall’inizio. Dentro Marco Briano per Leonardo Briano invece tra le file del Pallare.

Termina cosí 2-0 un primo tempo in cui il Dego ha saputo capitalizzare al massimo le occasioni create.

Al 45’+3 Muca approfitta di un pallone vacante nel cuore dell’area di rigore trovando la rete del raddoppio: è 2-0 biancoblù!

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

Al 37’ gli ospiti cercano la soluzione vincente dalla distanza, ma il tentativo termina di poco alto.

Al 31’ i padroni di casa gestiscono il pallino del gioco mentre il Pallare prova a reagire senza tuttavia riuscire a creare grossi pericoli dalle parti di Briano.

Al 25’ la sfida riprende.

Al 24’ il sole scotta e l’arbitro opta per permettere alle due squadre di rifocillarsi con un cooling break.

Al 21’ il Pallare prova a farsi vedere dalle parti di Briano, ma il tentativo termina tra le braccia dell’estremo difensore del Dego.

Al 10’ ecco la rete del Dego. Baccino servito splendidamente si gira in area di rigore trovando la rete del vantaggio: è 1-0 biancoblù al Perotti!

Al 5’ le due squadre si studiano mentre spicca la cornice di pubblico intorno al campo: spettacolare.

Alle 16:01 prende il via la sfida.

Le formazioni

Dego: F. Briano, E. Briano, Gaggero, Spriano, Saino, Ognjanovic, I. Monticelli (C), Russo, Muca, Rebello, Pacino.

A disposizione: Piccardi, M. Monticelli, Vero, Garrone, Ferraro, Domeniconi, Gennarelli, Guastamacchia, Clemente.

Allenatore: Massimiliano Brignone.

Pallare: Giordani, Ferretti, Borkovic, Briano, Sanna, Boudali (C), Di Gregorio, Morando, Raimondo, Hublina, Dotta.

A disposizione: Piantelli, Abbaldo, M. Briano, Pizzorno, Resio, Xheka, Sala, Bergamo, Ahmed

Allenatore: Dario Roso.

Arbitro del match è il signor Andrea Costa della sezione di Savona.

Presentazione

Dego. Oggi pomeriggio presso il “Rinaldo Perotti” va in scena il big match tra Dego e Pallare. È la sfida della verità per i padroni di casa: in caso di vittoria o pareggio per gli uomini di mister Brignone sarà Prima Categoria.