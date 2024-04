Dego, il sindaco Franco Siri festeggia la promozione in Prima Categoria: ”Grande soddisfazione, abbiamo sempre cercato di aiutare la società”

Dego. Una gioia incontenibile. Dopo aver disputato una stagione memorabile il Dego sta continuando a far parlare di sè. Domenica il sodalizio valligiano ha aritmeticamente vinto il girone B del campionato di Seconda Categoria con due giornate di anticipo e come se non bastasse, sempre durante la scorsa settimana, ha raggiunto anche la finale di Coppa Liguria.

Oltre a dirigenti, staff tecnico e giocatori a palesare tutta la propria felicità è stato Franco Siri, sindaco della città di Dego il quale ha dichiarato: “Non nascondo l’emozione, è una grande soddisfazione. Sono sempre stato un super tifoso del Dego. Questi ragazzi durante la mia avventura da sindaco hanno fatto dei miracoli incredibili e noi abbiamo cercato di sostenerli. Va ricordato che questo campo è stato due volte reso inagibile per l’alluvione. Noi abbiamo cercato di aiutare la società perchè abbiamo visto da subito che è una risorsa del paese e come tale meritevole di supporto”.

“Sono la persona più felice del mondo – ha proseguito il primo cittadino – a rappresentare questo paese che ha ottenuto una gioia calcistica immensa. Oggi questa è la nostra consacrazione. Ricevo complimenti da tanti praticanti del calcio dilettantistico rivierasco perchè nemmeno in categorie superiori si vede questo tipo di partecipazione e coinvolgimento da parte della tifoseria. Calciatori e dirigenza hanno messo amore in questa squadra, questo per me è motivo di orgoglio. Non ci fermeremo qui”.

Infine il primo cittadino ha ricordato gli stanziamenti di denaro pubblico operati dall’amministrazione comunale in favore del ‘Perotti’ di Dego: “A causa dell’alluvione abbiamo dovuto sostenere delle spese ingenti (stimate in circa 30000 euro, ndr). Inoltre abbiamo speso 46000 euro per l’installazione dei fari a led e la riverniciatura dei piloni. Il Comune per il Dego Calcio ha speso tanto, ma mi rende orgoglioso poter dire che tutto ciò è stato fatto senza penalizzare altri servizi o associazioni del territorio”.