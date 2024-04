Parcheggi, strade chiuse e villaggio: ecco tutto quello che c’è da sapere per il Giro d’Italia a Savona

Savona. Il 7 maggio, per il passaggio del Giro E-Bike e del Giro d’Italia professionisti, le strade a Savona saranno chiuse dalle 12.30 alle 16.

Le vie interessate dal passaggio dei ciclisti: via Nazionale Piemonte, via Crispi, via Torino, via Verdi, via San Lorenzo, via Cavour, piazza Saffi, via Boselli, largo Vegerio, via Nazario Sauro, Piazza Mameli, via Paleocapa, piazza Leon Pancaldo, via Gramsci corso Mazzini, via Montenotte, corso Colombo, corso Vittorio Veneto, via Nizza, Zinola, Vado Ligure.

Saranno gratuiti dalle 20 del 6 maggio fino alle 20 del giorno successivo saranno gratuiti i 966 parcheggi di piazza del Popolo, i 368 di via Piave e i parcheggi della Coop rimarranno aperti.

Gli asili nidi saranno chiusi. Le scuole materne, elementari e medie escono a mezzogiorno e le scuole superiori scelgono in autonomia.

“Dopo 10 anni Savona torna ad ospitare il Giro – commenta l’assessore allo sport Francesco Rossello – sfruttando la straordinaria occasione promozionale offerta da uno degli eventi sportivi più importante al mondo”.

“La nostra indicazione è quella di non utilizzare la macchina per muoversi almeno tra le 12.30 e le 16. In alcune strade di Villapiana e del centro sarà necessario porre il divieto di sosta con rimozione secondo orari che verranno comunicati nei prossimi giorni”, aggiunge Rossello.

Sulle strade Rossello commenta: “Sappiamo che il rifacimento dell’asfalto spetta ai Comuni, ma in queato caso parliamo di un evento di rilevanza internazionale che dà visibilità e richiede interventi eccezionali”.