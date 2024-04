Seconda Categoria, Dego campione. Rossano e Rodino: “È la vittoria di una squadra ma anche di un intero paese”

Dego. Una promozione voluta fortemente arrivata al termine di un match al cardiopalma. Domenica a Dego è stata festa grande: il sodalizio biancoblù ha infatti vinto con due giornate di anticipo il girone B del campionato di Seconda Categoria, un risultato frutto di grinta, carattere e perseveranza.

Al termine della gara pareggiata 2-2 contro il Pallare non sarebbe potuto mancare un commento da parte del presidente Rossano Astesiano, il quale ha dichiarato: “Dopo aver vinto il campionato da giocatore quest’anno torno a vincerlo da presidente. È qualcosa di incredibile. Ringrazio tutti a partire dalla tifoseria fino ad arrivare a chi in questi mesi e in questi anni ci ha dato una grande mano. Penso che questa sia la vittoria di una squadra ma anche di un intero paese”.

In seguito ad intervenire è stato il vice-allenatore e direttore sportivo del club, Diego Rodino: “Nel secondo tempo abbiamo un po’ sofferto avvertendo la stanchezza di mercoledì (la semifinale di ritorno disputata in Coppa Liguria contro la Casellese, ndr). Gli ultimi 10 minuti non passavano, la partita sembrava non voler finire mai. È iniziato tutto anni fa con un’alluvione, poi quest’anno abbiamo ottenuto 15 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Questi ragazzi si meritano tutti i complimenti possibili”.

“Come società siamo al settimo cielo – ha proseguito l’intervistato -. Non ce lo immaginavamo così bello un campionato. Veniamo da 2/3 playoff andati male, motivo per cui ci siamo messi lì dicendoci che quest’anno avremmo voluto vincere. Questa società merita tutto questo, aver vinto con due giornate di anticipo è la ciliegina sulla torta ideale”.

Successivamente è tornato a prendere la parola il presidente Astesiano: “Dedico questa vittoria all’ex presidente di quando giocavo, Rigamonti. Oltre a ringraziare tutti quanti, in primis i tifosi e chi ci ha aiutato negli anni, un ringraziamento va a chi ha creduto che potesse nascere una società dal nulla. Complimenti a tutti i ragazzi perchè hanno dimostrato di essere delle splendide persone oltre che ottimi giocatori”.

Infine Rodino ha concluso ripercorrendo alcune tappe della rinascita del sodalizio valligiano: “Siamo partiti nel 2017 con Andrea Domeniconi, Claudio Mozzone, Mattia Monticelli e abbiamo deciso di dar vita al Dego prima squadra, ora questa sera ce la vogliamo godere. Anche chi non è di Dego ha iniziato a vivere il paese entrando in simbiosi con l’ambiente. Questo è un gruppo che merita tanto, oggi è la ciliegina che aspettavamo da un paio di anni”.