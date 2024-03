Mountain bike, Albenga resta un feudo francese: fa festa Victor Koretzky

Albenga. Doppietta francese all’edizione 2024 dell’XCO Coppa Città di Albenga, che ha portato in Liguria molti dei principali campioni della mountain bike. La gara, valida quale seconda tappa dell’Italia Bike Cup Chaoyang si conferma terreno di conquista per i transalpini, che avevano già vinto le prime due edizioni con l’ex campione del mondo Jordan Sarrou. Questa volta a trionfare è Victor Koretzky, il vicecampione del mondo di Mtb Short Track che da quest’anno è tornato in pianta stabile nella mountain bike dopo due stagioni nel ciclismo professionistico su strada nelle file della B&B Hotels e della Bora Hansgrohe.

Koretzky ha dato vita a una splendida battaglia con il campione di Francia Titouan Carod (Team Bmc) alla fine staccato di appena 7”. Per il corridore della Specialized una vittoria di peso che avvalora le sue ambizioni per staccare uno dei biglietti disponibili per la Francia per i Giochi Olimpici di Parigi. Terza piazza per il primo degli italiani, quello Juri Zanotti, compagno di colori di Carod, che ha confermato di attraversare uno splendido stato di forma dopo la vittoria di domenica a Verona nella prima tappa della challenge. Bene anche Nadir Colledani (Santa Cruz Rockshox) quarto a 51”. A seguire l’ex campione europeo svizzero Lars Forster (Thomis Maxion) a 1’16” e il campione uscente di Albenga, il belga Pierre de Froidmont (Orbea) a 2’53”. Primo Under 23 il francese Luca Martin davanti all’azzurro Simone Avondetto (Wilier Vittoria).

Nella gara femminile netto successo per Chiara Teocchi, apparsa davvero brillante al suo esordio con la nuova maglia della multinazionale Orbea e fortemente intenzionata a contendere a Martina Berta la selezione per la gara olimpica di Parigi. La Teocchi ha chiuso con un netto vantaggio su Giada Specia (Wilier Vittoria), 1’13” mentre la campionessa uscente e tricolore Berta (Santa Cruz Rockshox) ha accusato 2’18” di ritardo.

Fra le Juniores altro netto successo, questa volta per Giada Martinoli, reduce da un’ottima stagione nel ciclocross con annesse convocazioni azzurre. La ragazza della Scorr ha preceduto di 1’32” Elisa Lanfranchi (Ktm Protek Elettrosystem) e di 1’36” la francese Eden Coudouin (Team Creuse Mainsat Evaux).

Vittoria transalpina fra i pari età, con Raphael Chazaly (Scott Creuse Oxygene) con un vantaggio di 20” su Tommaso Bosio (Cicl.Trevigliese), tra gli italiani più in vista anche su strada e 31” su Elia Rial (Scott).

In mattinata intanto si erano svolte le gare per amatori, anche loro coinvolti nell’Italia Bike Cup. Questi i vincitori: Mattia Farina (Lissone Mtb/ELMT), Nicola Savi (Pavanello Racing Team/M1), Michele Piras (Team Marchisio Bici/M2), Giorgio Redaelli (Lissone Mtb/M3), Omar Codenotti (Team Stefana Bike/M4), Ivan Testa (Vam Race/M5), Fabrizio Pezzi (Team Errepi/M6), Roberto Morandin (Body Evidence/M7), Federica Sesenna (RF Team/MW). Fra loro solamente in 3 hanno bissato la vittoria della settimana prima a Verona: Testa, Pezzi e Sesenna.

La prima giornata del grande evento ligure va quindi in archivio. Domani sarebbero in programma le prove giovanili, ma la regione Liguria ha diramato l’allerta arancione per colpa del maltempo, quindi una decisione sulla loro effettuazione o meno potrà essere presa solamente nella mattinata.

L’arrivo di Chiara Teocchi

Il podio maschile

Il podio femminile