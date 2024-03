Coppa Città di Albenga: una festa nel fango per i ragazzi delle categorie giovanili

Albenga. È stato il clima il grande protagonista della seconda giornata dell’XCO Coppa Città di Albenga, seconda tappa dell’Italia Bike Cup. L’allerta arancione decretata dalla prefettura savonese ha costretto gli organizzatori a posticipare di ore le gare riservate alle categorie giovanili, tutte raggruppate al pomeriggio quando il cielo ha lasciato uno squarcio dopo ore di pioggia scrosciante.

Le gare si sono concluse nel tardo pomeriggio e il fatto di averle portate tutte a compimento è già un grande successo. Una piccola beffa per la società organizzatrice Ucla 1991, che si è vista scippare la vittoria nella categoria Allievi 2° anno dal francese Noa Filippi (Gordes Velo Evasion), finito davanti al portacolori della società organizzatrice Jacopo Putaggio. La gara degli Alllievi 1° anno ha premiato Francesco Bettinelli (Scuola Mtb San Paolo d’Argon) in 52’47”, un successo nettissimo il suo visto che Riccardo Fasoli (Speed Bike Rocks), secondo, ha chiuso a 1’52”, terzo Tommaso Cingolani (Zero24 Cycling Team), campione italiano nel ciclocross, a 2’05”.

Nelle Allieve 2° anno prima posizione per la francese Lise Revol (Gordes Velo Evasion) in 40’46” con 3’52” su Elisa Giangrasso (Biesse Carrera) e 4’20” su Nicole Azzetti (Four Es). Fra le primo anno successo per Mariachiara Signorelli (Santa Cruz Rockshox) in 43’50”, a 2’33” Sophie Messmer (KSV-For Fun) e a 2’44” la francese Ava Chaumet-Lagrange (Amsl Frejus).

Nelle prove esordienti questi i vincitori: Davide Quattrone (Ciclistica Rostese/ES1), Mattia Acanfora (Santa Cruz Rockshox/ES2), Marta Bodini (Monticelli Bike/ED1) e Giorgia Sardi (Gagabike/ED2).

La due giorni ligure si chiude quindi nel segno del successo, dopo le gare di sabato che sono state un vero e proprio antipasto di Coppa del Mondo e quelle della domenica che hanno visto per la prima volta le categorie giovanili coinvolte nella challenge. Se per la gara di Albenga ora ci sarà da aspettare un anno, per l’Italia Bike Cup i fari sono già puntati sulla terza prova, prevista per il primo weekend di aprile con un’altra classicissima del calendario internazionale, la Sunshine Cup di Nalles.