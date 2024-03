Coppa Città di Albenga: record di iscrizioni, ci sarà anche l’iridato Stefano Viezzi

Albenga. Continua ad arricchirsi il panorama dei partecipanti all’XCO Città di Albenga, che sabato e domenica regalerà come sempre emozioni per la seconda tappa dell’Italia Bike Cup.

Nelle ultime ore ha dato la sua adesione alla gara anche il campione del mondo junior di ciclocross, quello Stefano Viezzi che ha riportato sul gradino più alto del podio mondiale i colori italiani dopo vent’anni. Secondo domenica scorsa a Verona dietro il trentino Mattia Stenico, Viezzi è pronto a prendersi la rivincita e la sfida dà sapore anche a questa categoria in un quadro di gare già straordinario, che con oltre 1.000 iscritti si conferma come la competizione più frequentata d’Italia di questa disciplina.

Parliamo infatti di un vero e proprio anticipo di Coppa del Mondo considerando la presenza di molti big stranieri che hanno scelto la gara ligure per fare il loro primo assaggio con la grande Mtb. Soprattutto i francesi si schierano in forze, considerando che i loro biker sono in lotta per la selezione olimpica. Vedremo così in gara tra gli altri il campione nazionale Titouan Carod (Team Bmc) che Victor Koretzky (Specialized), secondo agli ultimi Mondiali nella prova Short Track. Contro di loro due big svizzeri come il due volte campione europeo Lars Forster (Thomus Muxon) e Thomas Litscher (Lapierre). Tutti pronti a strappare lo scettro della gara al belga Pierre de Froidmont (Orbea). Senza dimenticare i migliori italiani, a cominciare da Juri Zanotti (Team Bmc) e Filippo Fontana (Carabinieri) protagonisti domenica a Verona.

Non sarà da meno la gara femminile con la tricolore Martina Berta, anche lei targata Santa Cruz Rockshox, a confronto con Chiara Teocchi, passata quest’anno all’Orbea e con la due volte iridata junior, la francese Line Burquier (Canyon CLLCTV).

L’appuntamento è fissato per sabato a Campochiesa, ormai considerato il vero tempio del cross country italiano. Si comincerà alle 9:15 con le categorie amatoriali, anche loro quest’anno coinvolti nella challenge. Alle 11:15 ci sarà la gara junior maschile, alle 13:00 partiranno tutte le categorie assolute femminili, infine alle 15:00 la prova Open. Domenica dedicata invece alle categorie giovanili, dalle 9:30 con la gara per gli Esordienti 1° anno, conclusione alle 14:15 con la prova degli Allievi 2° anno. Ritiro di numeri già dal venerdì dalle 15 alle 18.