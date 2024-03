Una Coppa del Mondo anticipata: anche Victor Koretzky all’XC Città di Albenga

Albenga. Un ulteriore big internazionale si aggiunge alla lunga lista di presenze per l’XC Città di Albenga, la seconda prova dell’Italia Bike Cup Chaoyang che andrà in scena nel secondo weekend di marzo. Si tratta di Victor Koretzky, il francese che dopo un paio d’anni di abbinamento fra mountain bike ed attività su strada, prima alla B&B Hotels e poi alla Bora Hansgrohe, è tornato da quest’anno a concentrarsi sulle ruote grasse nelle file della Specialized.

Koretzky, argento lo scorso anno ai Mondiali nella prova Short Track, sarà uno dei tanti campioni che proveranno a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione, considerata ormai la Classicissima di Primavera, sfidando il campione uscente, il belga Pierre de Froidmont, l’ex campione europeo svizzero Lars Forster, l’altro elvetico Thomas Litscher, il campione di Francia Titouan Carod, senza contare la lunga pletora di specialisti nostrani a cominciare dai Santa CRUZ e dagli atleti Wilier.

Partecipazione di prestigio anche fra le donne dove la campionessa d’Italia Martina Berta difende il titolo vinto lo scorso anno contro in particolare Chiara Teocchi, la due volte iridata junior francese Line Burquier, l’elvetica Ginia Caluori e tante altre.

Le gare inizieranno sabato 9 marzo alle ore 9:15 dando spazio alle categorie amatoriali. La prova femminile è il programma alle 13, quella Open alle 15. Domenica sarà la volta delle categorie giovanili, con inizio alle ore 9:30. Iscrizioni ancora aperte al costo di 25 euro per le categorie assolute e amatoriali, 10 per quelle giovanili.

Il ritiro dei numeri potrà essere effettuato già al venerdì presso il campo gara di Campochiesa, dalle 15 alle 18, mentre il percorso darà disponibile per tutto il giorno per le prove da parte dei partecipanti. La verifica licenze potrà essere effettuata anche sabato dalle 8:30 fino a un’ora prima di ogni partenza per Open e Junior. Sul sito della società organizzatrice è possibile anche trovare una serie di soluzioni logistiche a prezzi convenzionati.

Oltre alla gara, grande festa sabato con la Mtbeer presso l’area arrivo e in centro ad Albenga Festa dell’Outdoor con sport estremi e prove materiali.