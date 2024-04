Albenga 2024, ecco i 16 candidati di Forza Italia. Ciangherotti: “Squadra competente ed inclusiva”. Al Podio Point al via la raccolta firme

Albenga. È iniziata ufficialmente la raccolta firme per la presentazione della lista di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Nicola Podio in vista delle elezioni amministrative albenganesi in programma l’8 e il 9 giugno prossimi.

In campo 16 candidati: “In questi mesi abbiamo lavorato intensamente sul territorio per mettere insieme una squadra non solo estremamente competente nei vari ambiti della pubblica amministrazione – spiega il consigliere comunale e coordinatore di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti -, ma anche inclusiva e fortemente rappresentativa del nostro territorio”.

Tra nuove figure della politica locale e profili di comprovata esperienza amministrativo, la lista di Forza Italia sosterrà la candidatura a sindaco dell’architetto ingauno Nicola Podio: “Sono molto orgoglioso degli albenganesi che si preparano a correre e vincere insieme a me questa importante sfida per il futuro della nostra città – aggiunge il coordinatore albenganese Ciangherotti -. Forza Italia è in crescita in tutto il Paese e si conferma un punto di riferimento per il governo e per tantissime amministrazioni regionali e locali”.

“Ad Albenga puntiamo a fare un grande risultato – conclude il consigliere -. Tutti e 16 i candidati rappresentano un ambito specifico della nostra comunità e con le loro idee contribuiranno con forza e decisione a cambiare rotta dopo le pessime parentesi amministrative targate Partito Democratico degli ultimi anni”.

Di seguito l’elenco completo dei 16 candidati della lista di Forza Italia Albenga: Eraldo Ciangherotti, nato a Genova il 07/08/1974; Alessandro Ardissone, nato ad Albenga (SV) il 16/04/1971; Nicoletta Bellando, nata ad Albenga (SV) il 11/04/1972; Marco Borro detto PT, nato a Imperia il 01/07/1999; Giuliano Caleffi, nato a Casalmaggiore (CR) il 29/08/1949; Mattia Freschi, nato a Genova il 02/10/1991; Eugenio Gedda, nato a Torino il 02/11/1963; Mara Grossi detta “La Vicepreside”, nata a Casalcermelli (AL) il 13/02/1958; Moira Massari, nata a Velletri (RM) il 22/03/1978; Piera Olivieri, nata ad Alassio (SV) il 28/06/1952; Ouahid Mohamed, nato a Dar Ould Zidiouh (MAR) il 01/03/1991; Ubaldo Pastorino, nato a Loano il 02/01/1951; Ginetta Perrone, nata ad Albenga (SV) il 04/09/1960; Gabriele Tassone, nato a Torino il 11/01/1984; Laura Tomatis, nata a Fossano (CN) il 22/06/1969 e Franca Vigo, nata ad Albenga (SV) il 03/07/1975.

Presso il Podio Point di Viale Pontelungo 58 è possibile recarsi per firmare e sostenere la presentazione della lista forzista albenganese. È necessario essere residenti ad Albenga e portare con sé un documento di identità valido.