Amministrative 2024, ecco i 16 candidati della lista “Aria Nuova per Albenga – Podio Sindaco”

Albenga. La lista “Aria Nuova per Albenga” scende ufficialmente in campo con 16 candidati in lista a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio.

Di seguito l’elenco completo dei candidati della lista “Aria Nuova per Albenga – Podio Sindaco”: Roberto Schneck detto “Robi”, già vicesindaco e assessore provinciale oltre che altri molti incarichi a livello regionale; Diego Distilo, attuale presidente del consiglio comunale già consigliere e assessore comunale; Salvatore Alessi, responsabile di una ditta di impianti elettrici Pubblici; Ilaria Ambrosi, giovane 21enne che si sta laureando in psicologia; Antonio Basso, storico medico di Albenga già consigliere comunale; Giulia Berardino, mamma, dipendente presso un supermercato; Roberto D’Agostino detto “Il Barbiere”, storico barbiere di Via Genova; Katarzina Ivona Flaka detta “Cascia”, imprenditrice agricola e moglie di un noto costruttore di serre; Luana Greco, titolare del Caffè Cristallo; Franceco Ielapi, ex maresciallo dei carabinieri in pensione e presidente C.I.S.A.; Nicola Ligregni detto “Ligre”, famoso per le sue apparizioni da Tronista in “Uomini e Donne”, imprenditore edile; Jessica Michero, giovane social media manager; Giuseppina Mingoia, titolare con la figlia della palestra “La Libellula”; Mario Nicolosi, allenatore prima squadra donne Albenga Calcio e titolare della pizzeria “Ci vediamo da Mario”; Alberto Scarlata, responsabile nel servizio autostradale e Vincenzo Sgro, operaio nel settore edile.

Questi i candidati scelti per meglio rappresentarci — commenta il coordinatore di Aria Nuova per Albenga Saverio Gaglioti – e che rappresentano la lista civica già presente in consiglio comunale”.

“Ripartiamo dal 10,5% di consensi ottenuto cinque anni fa”, conclude Gaglioti.