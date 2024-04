Serie D. Si spegne il sogno playoff dell’Albenga, sconfitta per 0 a 2 contro il Bra

ALBENGA 0 VS BRA 2 (48’ Marchisone, 88’ Musso)

95’ Termina infatti qua il match, l’Albenga esce sconfitta dall’ultimo impegno casalingo contro il Bra.

94’ Partita quasi scaduta, ottima parata di Bisazza su Pautazzi che probabilmente ferma il risultato finale sullo 0 a 2.

91’ Concessi 5 minuti di recupero, una già speso.

90’ Ultimo cambio per gli ingauni, dentro Castiglione per Galliani. Cambio anche nelle trafile del Bra, fuori Tuzza per Fogliarino.

88’ Il Bra chiude la partita con il gol di Musso. Recupera il pallone, sportellata, palla pulita e conclusione sul primo palo che Bisazza non è riuscito a deviare. Probabilmente si spengono qua le speranze playoff dell’Albenga.

87’ Altro cambio per l’Albenga: fuori Berretta per Destito Lorenzo.

86’ Gyimah recupera il pallone e prova la diagonale, pallone fuori di pochissimo.

85’ Tuzza arriva in contropiede da solo davanti a Bisazza, ipnotizzato dal movimento dell’estremo difensore calcia addosso al numero 1 ingauno che blocca in due tempi.

84’ Jebbar con il dribbling arriva a tu per tu con il portiere e calcia. Grande riflesso di Piras che chiude le gambe e devia in angolo.

82’ Altro cambio per Marzano: fuori Tesio per Colantonio.

79’ Passaggio illuminante di Tesio per Mukaj che da pochi passi tira in porta, tiro deviato e pallone sempre verso il numero 5 che prova una semi-sforbiciata che termina alta sulla traversa.

75’ Diagne prova a sgasare ma inciampa poco prima di depositare il pallone in mezzo. Rimessa dal fondo per il Bra. Cambio per gli ospiti, fuori Vaiarelli per Matja.

72’ Venneri prolunga alta per Mukaj che prova il cross teso in mezzo, ma Piras si tuffa e blocca il passaggio.

70’ Cambio anche nelle trafile del Bra: fuori Marchisone per Gyimah.

65’ Cambio nelle trafile dell’Albenga, fuori La Vecchia per Siciliano.

64’ Tesio prova il cross in area e Berretta non riesce a toccare per un soffio. In caso di gol però, sarebbe stato tutto inutile, fuorigioco.

61’ Tiro di Marchisone dal limite, grande intervento di Bisazza che neutralizza la potenziale occasione.

60’ Primo cambio del match, fuori Di Stefano per Vari.

58’ Ammonito Galliani per un fallo a centrocampo troppo irruento.

56’ Punizione dell’Albenga, Venneri mette dentro ma non riesce a trovare nessun compagno in area. Per il fallo precedente viene ammonito Tos.

48’ Passa in vantaggio il Bra con Marchisone. Punizione sulla trequarti, pallone che rimpalla e il numero 21 prova la volè di prima che buca Bisazza. Albenga in svantaggio.

46’ Subito punizione dal limite, Di Stefano inquadra la porta ma pure Piras che blocca deciso.

45’ Inizia il secondo tempo, palla toccata da Di Stefano.

Secondo tempo

49’ Termina qua il primo tempo, ancora nessun gol al Riva.

48’ Palla insidiosa che scivola al limite dell’area ingauna, Giallombardo da solo prova la conclusione ma il pallone si impenna alle stelle.

45’ Sono stati assegnati 4 minuti di recupero.

44’ Vaiarelli tenta la conclusione, dopo il rimpallo arriva comoda tra le braccia di Bisazza.

40’ Scintille in campo tra i giocatori per una ressa in area dove sembra che Mukaj abbia ricevuto una gomitata in pieno volto. Rissa in campo che il direttore non ha visto siccome era voltato. Nessuna ammonizione.

38’ Berretta prova il tiro in porta ma non riesce a colpire perfettamente per impensierire Piras che blocca in due tempi.

36’ Tanto gioco a centrocampo in questi 10 minuti, con l’Albenga in continuo palleggio. Unica nota da segnalare il gran dribbling di Diagne che per poco non stava per arrivare in porta dribblando quasi tutta la squadra ospite.

27’ Bisazza si immola e riesce a sventare una pericolosa azione di Vaiarell. Ottima uscita e pallone deviato in angolo. L’estremo difensore ingauno peró è rimasto a terra dopo lo scontro, gioco fermo.

24’ Di Stefano prova ad inventare e supera con il tunnel Magnaldi, ma il difensore ospite riesce a recuperare e a conquistare pure la rimessa dal fondo.

21’ Marchisone prova il tiro di collo da fuori area e per poco non segna un eurogol. Bisazza però, attento, l’aveva battezzato giustamente fuori dai pali.

17’ Diagne recupera in corsa un passaggio e prova l’involata sulla fascia ma viene fermato fallosamente da Magnaldi. Il numero 2 ospite, per questa infrazione, è stato prontamente ammonito.

15’ Di Stefano prova la conclusione da posizione difficile, sul rimpallo Tesio prova a recuperare la sfera ma commette fallo.

11’ Altro calcio d’angolo per l’Albenga, pallone quasi sfiorato da Galliani, ma il direttore di gara ravvisa un tocco sospetto in area e concede il fallo al Bra.

7’ Partita momentaneamente ferma. Venneri è rimasto a terra dopo un duro contrasto al limite dell’area. Potrebbe arrivare il cambio, il capitano inganno esce per le cure dal campo scuotendo la testa. Nel frattempo partita ripresa.

4’ Traversa di Tesio! Questa partita promette veramente bene, tante le occasioni in appena 4 minuti di partita. Tesio parte in contropiede, sterza e prova il tiro a giro. Sulla ribattuta sulla traversa, il pallone viene messo in rimessa laterale preventivamente.

3’ Calcio d’angolo per l’Albenga, Galliani per poco non arriva sul pallone, bravissimo Piras a deviare la traiettoria prendendosi anche qualche rischio. Ci ha messo davvero poco la partita a scaldarsi.

2’ Subito all’attacco il Bra che prende una traversa a partita appena iniziata con Vaiarelli. Pallone ricevuto di testa da un compagno e il numero 20 da pochi passi spara forte in porta, sulla ribattuta arriva poi Giallobardo ma il pallone viene messo fuori.

1’ Si comincia, pallone per gli ospiti del Bra schierati in campo con il 3-5-2, stesso modulo utilizzato anche da Marzano per la formazione dell’Albenga con Di Stefano e La Vecchia punte aiutati sulle fasce da Diagne e Jebbar. Completano la mediana Berretta, Tesio e Venneri. In difesa Galliani, Legal e Mukaj nella posizione di braccetti, completa la formazione Salvato in porta. Partita iniziata con qualche minuto di ritardo per un problema ad una rete.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Bisazza, 5 Mukaj, 33 Galliani, 15 Legal, 23 Venneri, 28 Tesio, 48 Berretta, 20 Jebbar, 74 Diagne, 24 Di Stefano, 17 La Vecchia. A disposizione di mister Marzano ci sono: 22 Salvato, 7 Colantonio, 8 Castiglione, 18 Vari, 11 Destito L, 31 Destito S, 32 Siciliano, 13 Rosso, 21 Massoni.

Bra: 12 Piras, 2 Magnaldi, 3 Ropolo, 5 Tos, 8 Tuzza, 9 Musso, 10 Pautazzi, 13 Marchetti, 17 Giallombardo, 20 Vaiarelli, 21 Marchisone. A disposizione di mister Floris ci sono: 1 Thcokokam, 6 Matja, 7 Gymah, 11 Fogliarino, 15 Omorogbe, 16 Giorcelli, 18 Bosio, 19 Saretti, 25 Mawete.

Arbitro dell’incontro il signor Scarano Andrea di Seregno, coadiuvato da Daghetta Giuseppe di Lecco e Ghani Arshad Usman di Bergamo.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme l’ultima partita di Serie D che avrà come cornice l’Annibale Riva, Albenga vs Bra. L’Albenga non ha ancora perso matematicamente le speranze di approdare nei playoff, e per farlo dovrà cercare di vincere entrambe le gare che l’aspettano, quella di oggi e l’ultima in trasferta contro la Lavagnese, oltre che sperare in un passo falso delle squadre che attualmente sono in zona playoff. Sarà una partita sicuramente difficile e giocata a viso aperto, attualmente il Bra è due posizioni più in alto e anch’essa lotta per un posto nei playoff.