Mountain bike, Coppa Città di Albenga: numerose adesioni di spicco

Albenga. Chi succederà al belga Pierre De Froidmont e alla campionessa d’Italia Martina Berta alla quarta edizione dell’XCO Internazionale Coppa Città di Albenga? La gara ligure, programmata per il weekend dall’8 al 10 marzo sta raccogliendo in questi giorni adesioni da tutto il mondo, tanto che si può ben dire come la manifestazione di Campochiesa sarà una sorta di test in vista dell’apertura della Coppa del Mondo e degli altri impegni internazionali della stagione, a cominciare dai Giochi Olimpici di fine luglio a Parigi.

Il belga dell’Orbea ha già dato la sua adesione alla gara e sarà quindi presente per cercare un prestigioso bis, ma si troverà di fronte, oltre a tutti i team italiani di maggior risalto, anche molte formazioni internazionali, come Lapierre e Bmc. Sarà forse l’anno buono per vedere un italiano trionfare a Campochiesa? Prima del belga infatti si è registrata la doppietta del campione francese della Specialized Jordan Sarrou, capace di tagliare vittorioso il traguardo in maglia iridata.

Intanto si susseguono le adesioni di spicco. Ha già garantito la sua presenza Lars Forster, l’ex campione europeo 6° nel ranking Uci e a dargli battaglia ci sarà il suo connazionale Thomas Litscher come anche il campione di Francia Titouan Carod. La stessa Francia porterà ad Albenga la sua nazionale U23 con ben otto atleti. Fra le donne già ufficiali le presenze della campionessa d’Italia Martina Berta prima lo scorso anno, di Chiara Teocchi, dell’elvetica Ginia Caluori e della due volte iridata junior francese Line Burquier.

Gli organizzatori dell’evento, valido quale seconda tappa dell’Italia Bike Cup Chaoyang, stanno lavorando alacremente al tracciato di gara, proponendo nuove difficoltà che lo renderanno più impegnativo ma anche divertente. Stilato il programma del weekend, con il venerdì dedicato alle prove del percorso.

Il sabato inizierà alle 9:15 con le gare amatoriali, alle 11:15 la prova degli juniores, alle 13:00 quella per tutte le categorie femminili e alle 15:00 la gara clou riservata agli Elite. Domenica spazio ai giovani, con inizio alle 9:30 con gli Esordienti 1° anno e chiusura alle 14:15 con gli Allievi 2° anno.

Iscrizioni naturalmente ancora aperte, con quote a 25 euro per le categorie assolute e amatoriali, 10 euro per quelle giovanili.