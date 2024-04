Albenga, Ciangherotti e Perrone (FI): “Lavaggio caruggi centro storico nei weekend mancanza assurda”

Albenga. “Negli ultimi giorni, diversi commercianti del centro storico di Albenga mi hanno contattato per chiedere alla prossima amministrazione di centrodestra di intervenire sul problema del mancato lavaggio delle strade durante i fine settimana, specialmente al sabato e alla domenica mattina”. Lo fa sapere il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti insieme a Ginetta Perrone del direttivo locale di Forza Italia.

Spiega il capogruppo albenganese candidato nella lista forzista a sostegno di Nicola Podio: “”Alzare le serrande al mattino e trovarsi di fronte ai rifiuti sparsi e abbandonati qua e là, oltre all’odore di urina, non è esattamente l’ideale per gli esercenti, né per i potenziali clienti. In ogni città, dove si registrano ampi passaggi, è prassi pianificare il lavaggio delle strade. In ogni città, ma non ad Albenga”.

“È sotto gli occhi di tutti che ad Albenga ci sia un serio problema con la pulizia, il verde e il decoro urbano – aggiunge Ciangherotti -, e da questo punto di vista il centro storico non fa eccezione. L’amministrazione Podio si impegnerà per garantire il servizio di lavaggio delle strade nei momenti di maggiore afflusso, anche perché in una città a vocazione turistica tutto questo dovrebbe essere ordinaria amministrazione. È inaccettabile che i commercianti con cui ho parlato mi abbiano confermato che il lavaggio dei caruggi principali venga effettuato una volta al mese… forse”.

Concludono Perrone e Ciangherotti: “In questa situazione, non si tratta di fare promesse irrealistiche, ma di pretendere che chi amministra si occupi almeno delle questioni basilari per garantire un’immagine dignitosa della città. A partire da giugno, l’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Podio lavorerà per programmare gli interventi straordinari di pulizia e lavaggio delle strade. Ripartiremo dai servizi basilari, perché ad Albenga in questi anni non solo non è stato fatto qualcosa in più, ma è stata addirittura negata l’ordinaria amministrazione dovuta ai cittadini e agli esercenti che pagano le tasse al Comune”.