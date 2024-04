Albenga 2024, Tomatis: “Investiti oltre 1,7 milioni di euro per rendere le nostre scuole più sicure ed efficienti”

Albenga. “Negli anni abbiamo fatto diversi lavori di manutenzione nelle nostre scuole, come l’impermeabilizzazione del lastrico solare in via degli Orti e il rifacimento dei bagni della Paccini. Questa è la dimostrazione di come i nostri ragazzi siano messi al centro dall’attuale Amministrazione Comunale.”. Il Sindaco Riccardo Tomatis ha fatto il punto sugli interventi relativi all’edilizia scolastica

“Abbiamo anche investito oltre 1,7 milioni di Euro per rendere le nostre scuole più sicure ed efficienti. Abbiamo fatto interventi importanti per l’adeguamento sismico ed antincendio delle nostre scuole: 350mila euro per rendere il Liceo Bruno più sicuro contro i terremoti, 650mila euro per migliorare la sicurezza antincendio ed antisismica delle scuole della Paccini, 710mila euro per mettere a norma le scuole di via degli Orti”, prosegue.

“Altri lavori per migliorare l’efficienza energetica e apportare migliorie in tutti gli edifici: la sostituzione dei serramenti delle scuole di via degli Orti (200 mila euro dal Mite), gli interventi nella scuola di Campochiesa “Nada Torri Ricci”, l’adeguamento della scuola di Carenda trasformata in Nido d’Infanzia, il completo restyling del nido d’infanzia “Roberto Di Ferro”, finanziato con quasi 1,5 milioni di euro del PNRR. Stiamo facendo grandi cose per le nostre scuole, le nostre ragazze ed i nostri ragazzi. Continueremo a lavorare sodo per assicurarci che abbiano il meglio”, conclude.