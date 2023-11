Eccellenza, Cairese poker (quasi) sul velluto contro il Busalla: primo goal per il baby talento Marco Chiarlone

CAIRESE 4 (5′ Sogno, 21′ Chiarlone, 24′ Turone, 28′ Turone) – BUSALLA 2 (51′ aut Gargiulo, 85′ Compagnone)



Finisce qui, successo convincente per la Cairese.

90’+2 Rischia il patatrac la difesa del Busalla, col portiere che fuori dall’area respinge corto. Insolito prova a segnare con la porta sguarnita ma calcia a lato.

90′ Angolo battuto e respointo, Sassari prova a liberare l’area ma viene colpito da Gnecchi, amminito. Ancora un cambio per Palermo. Massone per Gottingi.,

89′ Angolo per il Busalla! Arroi dentro per Campaner. Sassari respinge, sarà ancora angolo.

85′ Capolavoro di Compagnone! Il Busalla accorcia. Il dieci dei gli ospiti calcia dalla distanza una punizione col contagiri che si insacca nell’angolino basso alla sinistra di Scalvini.

80′ Il Busalla sostituisce Cotellessa mandando in campo Traverso.

77′ De Martini si ritrova a tu per tu con Scalvini. Calcia addosso al portiere in uscita. Cambio tra i gialloblù, esce Chiarlone ed entra La Rosa.

74′ Cambio anche nel Busalla. Palermo manda in campo Savio al posto di Raiola.

70′ Ponzo prende il posto di Tazzer.

69′ Bella palla di Gnecchi per De Martini nel cuore dell’area. Passaggio a liberare Raiola da solo a porta sguarnita ma azione fermata per una posizione irregolare.

64′ Gran giocata di Insolito. Dal fondo calcia verso la porta, pallone che si infrange contro la traversa.

61′ Standing ovation per Silvestri, protagonista assoluto del grande avvio della Cairese. Peccato solo per la rovesciata da cineteca finita sul palo. Lascia spazio al nuovo acquisto Di Francesco.

56′ Doppio cambio nella Cairese. Facello e Insolito prendono il posto di Lazzaretti, out acciaccato, e Sogno.

55′ Occasione per la Cairese, Sogno calcia da dentro l’area ma la palla viene respinta dai difensori. Ammonito per proteste Compagnone (ecco quindi svanite entrambe le considerazioni del cinquantesimo)

51′ E come da tradizione, una volta scritto quanto in precedenza ecco che succede qualcosa. Il Busalla coglie la difesa della Cairese sguarnita, De Martini mette in mezzo e Gargiulo, in scivolata, devia male mettendo alle spalle di Scalvini.

50′ Andando anche contro l’interesse di chi scrive, il dovere di cronaca impone di segnalare come la partita sembri ormai destinata a trascinarsi stancamente verso il novantesimo. Al momento, giusto per le statistiche, non è stata estratto alcun cartellino.

45′ Si parte.

Secondo tempo

45’+2 Finisce qui il primo tempo.

45′ Due minuti di recupero. Colpo di testa di Sassari a prolungare una punizione battuta dal centrodestra. Biggi si distende e mette dietro alla traversa.

42′ La Cairese si distende bene in avanti dopo una fase di possesso del Busalla. Sogno lancia lungo in verticale per Sassari. Gran controllo al volo e tiro di sinistro, troppo sul portiere però.

40′ Fase di stallo della partita. I quattro goal di distacco sembrano non promettere nulla di buono a livello di divertimento pere il pubblico sugli spalti.

37′ Gnecchi prova dal limite a inquadrare la porta ma non ci riesce. Palla a lato.

34′ Ottoboni prova un filtrante per De Martini. Bella idea ma palla troppo lunga. Scalvini blocca.

28′ Partita chiusa! Cross dalla sinistra per la testa di Turone, che incoccia bene il pallone spedendo nell’angolino alla destra di Biggi. Monologo gialloblù al Brin. C’è ancora lo zampino di Silvestri, suo il traversone.

27′ De Martini prova a calciare da appena dentro l’area dopo un pallone recuperato in pressing alto dal Busalla. Murato da Boveri.

24′ Tris della Cairese. Silvestri calcia dal limite, il portiere respinge e Turone è bravissimo nel ribadire in rete da pochi passi. Avvio terribile del Busalla, che non ha ancora tirato in porta e al contempo è sembra perforabile ambo i lati e centralmente.

23′ Silvestri si trova a tu per tu con Biggi lanciato a rete da Gargiulo ma disturbato da un avversario calcia addosso al portiere.

21′ Primo goal in prima squadra per il 2006 Marco Chiarlone! Silvestri calcia verso il secondo palo dove il giovane dieci gialloblù è lesto nel realizzare il tap in vincente. Ma goal a parte, ciò che impressiona è la qualità dell’esterno appena diciassettenne, che non sfigura al fianco dei compagni più esperti.

20′ Sogno porta a spasso in pallone nell’area, cross in mezzo per Silvestri. Rovesciata bellissima e perfetta, visto che la palla prende anche grande velocità. Colpito in pieno il palo, applausi scroscianti al Brin.

15′ Gran palla di Silvestri che prova il filtrante per Turone. Biggi è attendo e blocca in uscita.

13′ Qualche problema di calzature per alcuni giocatori del Busalla, che forse hanno calcolato male le insidie del campo umido in erba naturale.

10′ Nota tattica: la Cairese gioca con il modulo 4-3-3. Lazzaretti vertice basso con Turone e Silvestri ai lati. Sassari e Chiarlone larghi per servire la punta centrale Sogno.

6′ Cairese scatenata. Ripartenza veloce, Tazzer in posizione centrale allarga per Sogno. Prova a incrociare dal limite, palla fuori di poco.

5′ Cairese in vantaggio! Ancora una volta segna Sogno! A seguito del tiro di Chiarlone poi respinto Silvestri rimette al centro e la punta argentina da pochi passi non lascia scampo al portiere genovese.

4′ Super inizio di Chiarlone, che sugli sviluppi di un corner calcia benissimo dal limite costringendo Biggi a una bella parata in tuffo.

3′ Bella iniziativa personali di Chiarlone, che dalla destra si incunea in area e calcia in porta. Biggi è ben posizionato e respinge.

1′ Inizia la sfida tra valligiani savonesi e valligiani genovesi. Cairese con maglia e pantaloncini bianchi, calzettoni gialli. Completo blu scuro con calzettoni bianchi per il Busalla.

Le formazioni

Cairese: 1 Scalvini, 2 Garbarino, 3 Tazzer, 4 Boveri, 5 Gargiulo, 6 Lazzaretti, 7 Sassari, 8 Silvestri, 9 Sogno, 10 Chiarlone, 11 Turone. A disposizione: 12 Negro, 13 La Rosa, 14 Ponzo, 15 Di Francesco, 16 Gjataj, 17 Bogarin, 18 Brignone, 19 Facello, 2o Insolito. Allenatore: Boschetto.

Busalla: 1 Biggi, 2 Gottingi, 3 Campaner, 4 Bottino, 5 Garbini, 6 Cotellessa, 7 Ottoboni, 8 Gnecchi, 9 Raiola, 10 Compagnoni, 11 De Martini. A disposizione: 12 Bruzzo, 13 Massone, 14 Erroi, 15 Bilardi, 16 Brandi, 17 Traverso, 18 Repetto, 19 Savio, 20 Sarno Allenatore: Palermo.

Arbitro: Viviani di Genova. Guardalinee: Penasso di Albenga e Bonavita di Albenga.