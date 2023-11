Calcio, Cairese. Primo goal in Eccellenza per Marco Chiarlone: “Un gruppo di bravi ragazzi, merito anche loro della mia crescita”

Classe 2006, Marco Chiarlone sta stupendo tutti per la personalità con cui sta affrontando la prima stagione in Eccellenza. Maglia numero 10 sulle spalle, ogni volta che riceve palla non teme di provare la giocata importante. In casa Cairese le aspettative erano tante e al momento sono state rispettate con gli interessi.In estate il dg Franz Laoretti lo aveva indicato come “nuovo Berretta”. Una bella investitura visto che il classe 2005 ancora della Cairese è titolare nell’Albenga ora primo in Serie D. Mister Lepore aveva inserito Chiarlone fin dalla prima di campionato contro l’Arenzano, Soldano lo aveva schierato titolare contro la Genova Calcio e con Boschetto è ora un punto fisso.

Una crescita che aveva forse fatto dimenticare che mancava ancora una cosa all’appello, il goal. La prima marcatura è arrivata ieri contro il Busalla, ma già nei primissimi minuti si era messo in mostra mettendo sotto pressione la difesa dei genovesi. I primi passi per imitare il papà Cristiano, idolo dei suppoter gialloblù, sembrano più che incoraggianti. “Sono molto felice di aver trovato il goal, lo cercavo da un po’. È stata un’emozione forte. L’importante era vincere e continuare a migliorare partita e dopo partita. La dedica è alla squadra, ai miei genitori e alla mia fidanzata”.

Tanta fiducia da parte di Boschetto che ha spesso spronato l’esterno a tentare la giocata non banale: “Il mister mi dice di stare largo, puntare forte l’area perché ho qualità. Ambientamento? Mi trovo molto bene, la squadra è composta da bravissimi ragazzi anche a livello umano. È anche loro il merito della mia crescita”.