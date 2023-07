Eccellenza, Cairese pigliatutto. Laoretti: “Calcio femminile, Serie D e impianti rinnovati”

Si alza il termometro delle ambizioni in casa Cairese. Dopo una stagione di rodaggio, la presidenza di Fabio Boveri intende dare un’impronta marcata al club. Due obiettivi spiccano. Il primo è l’assalto alla promozione in Serie D come testimoniano le operazioni di mercato. Il secondo è lanciare con decisione il calcio femminile in Val Bormida: oggi open day del settore giovanile ma si lavora anche alla creazione della prima squadra. Anche dal punto di vista delle infrastrutture la società intende investire e lato tornei internazionali sono tanti i partner nazionali ad avvicinarsi alla kermesse. Il punto sulla movimentata estate gialloblù è affidato al direttore generale Franz Laoretti.

Calcio femminile. Qualche lodevole tentativo in Val Bormida c’è stato in passato. Ma forse solo la Cairese per strutture e prestigio oggi può dare impulso decisivo. Da dove parte l’idea?

Non è facile portare avanti il calcio femminile, è un qualcosa di nuovo che non è ancora entrato nelle abitudini. È ancora di nicchia. Bisogna iniziare un percorso a lungo termine. Tutto parte dalla forte volontà della presidenza, il presidente Fabio Boveri e la moglie Elisa Vico hanno dato grande impulso a questa iniziativa. Vogliamo fare la prima squadra, con ragazze dal 2009 in poi, e il settore giovanile dal 2010 a scendere. Sono 20 le ragazzine che parteciperanno al nostro open day.

Come procede la rosa della prima squadra femminile? Già identificato l’allenatore?

Il 27 di luglio dovrebbe esserci il primo raduno della prima squadra. Dobbiamo ancora decidere l’allenatore perché prima vogliamo allestire la rosa, puntiamo ad arrivare a poco più di una ventina di unità. ISarà un allenatore del settore giovanile della Cairese.

Oltre a risorse importanti – il mercato parla chiaro – cosa ha portato in più la presidenza Boveri?

Progettualità. In un anno è cambiato tutto a livello di mentalità. Una mentalità imprenditoriale, certo, ma anche molto sportiva. È una famiglia appassionata di calcio, che ha già avuto esperienze in questo mondo come la presidenza della Cameranese e tramite sponsorizzazioni. Si stanno avvicinando grandi sponsor grazie a loro. Si è alzata una professionalità che già c’era. E ovviamente ora possiamo contare su investimenti che prima non si potevano neanche immaginare.

Due anni fa mi avevi parlato di Serie D in tre anni. Siamo al terzo e viste le novità ora è inutile nascondersi, volete vincere?

Assolutamente sì. Anche se vincere l’Eccellenza non è facile. Negli ultimi anni siamo sempre stati tra i protagonisti per il salto di categoria anche se ci è sempre mancato qualcosa. Quest’anno siamo tra le principali accreditate alla vittoria finale e non ci nascondiamo.Come avversarie vedo l’Imperia e poi qualche sorpresa come ogni anno. Nella scorsa stagione, ad esempio, l’Albenga non era tra le accreditata alla vittoria finale.

Mercato chiuso?

Non è detto che il mercato sia terminato, qualche sorpresa potrebbe esserci ancora. Abbimao inserito tutte pedine di livello che portano una mentalità vincente.

Lato squadra, ottimi risultati ma cambio in panchina, cosa ha portato all’avvicendamento Alessi – Lepore?

All’esterno alcune nostre scelte possono sembrare sorprese o azzardi. O anche errori. Tutti dall’esterno possono giudicare. La Cairese sa cosa fa e sa cosa vuole. Avevamo puntato su Solari che non aveva allenato mai una prima squadra e non ci eravamo sbagliati. Idem con Alessi.Lepore non è un ragazzino e vanta esperienze importanti a livello di prima squadra e di settore giovanile. Lo conosciamo bene e sappiamo come fa giocare le squadra. Soprattutto, lo abbiamo scelto perché avendo vissuto spogliatoi di Serie D e Serie C sa come gestire un gruppo di giocatori esperti, forti e caratteriali. Oltre all’aspetto tecnico, sarà importantissimo questo aspetto. Lo reputiamo un garanzia da questo punto di vista

Neo della scorsa stagione, la retrocessione della Juniores. Come ripartire?

Non è stato un dramma. Anzi, un bravo ai ragazzi che hanno lottato per mantenere la categoria d’Eccellenza fino allo spareggio. Pensiamo che far crescere i ragazzi significhi dare loro la possibilità di giocare nelle prime squadre e per questo circa 40 tesserati della Cairese vanno in prestito nelle altre squadre della Val Bormida, senza contare che 5/6 elementi in età di Juniores fanno parte in pianta stabile della prima squadra. Una politica seguita anche per il portiere Nicolò Negro, dopo due anni al Bragno ora è ritornato tra le nostre fila. Ripartiremo con una squadra sottoleva per provare a riconquistare la categoria, anche nell’ottica di un possibile campionato di Juniores Nazionale qualora la prima squadra raggiungesse l’obiettivo. La squadra sarà allenata dal tandem formato da Stefano Gandolfo e Massimo Colla.

Lato giovani, avete salutato il “gioiellino” Francesco Berretta approdato all’Albenga…

Rimane della Cairese in quanto passato in bianconero in prestito. Pur essendo un 2005 ha collezionato tantissime presenze in Eccellenza catturando l’attenzione di diverse squadre professionistiche. È stato giusto dargli questa opportunità.

C’è un nuovo Berretta?

Punto tanto su Marco Chiarlone, anche lui trequartista come classe 2006. Farà parlare di sé.

Novità sulle strutture? Si era parlato di uno tra il Brin e il Rizzo in sintetico

In questo momento nessuno dei due. Entrambi, grazie alla proprietà, verrano riseminati. Continueremo con due campi in erba naturale ma stiamo lavorando sottotraccia a un investimento importante di cui ora non possiamo svelare i contorni.