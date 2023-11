Eccellenza. Blackout del Busalla contro la Cairese, Palermo: “Inizio preoccupante, dobbiamo lavorare sulla testa”

Momento di difficoltà del Busalla. La squadra genovese è invischiata nelle zone basse della classifica a quota sette punti. Bottino che tiene conto del punto di penalizzazione per la rissa in occasione della partita contro il Serra Riccò. Domenica al “Brin” una partita da dimenticare in fretta, visto che dopo mezzora la Cairese era già sul 4 a 0. La luce si è accesa solo negli ultimi cinque minuti di recupero: a seguito della punizione del 4 a 2 realizzata da Compagnone la squadra ha messo in campo l’orgoglio provando l’assalto finale.

Così mister Davide Palermo a margine della partita: “I primi venti minuti sono stati preoccupanti. Abbiamo sbagliato l’approccio, non sono riuscito a fare entrare in campo i ragazzi nel modo giusto. I giocatori e la qualità l’abbiamo ma dobbiamo avere più personalità. Nel secondo tempo, la squadra ha dimostrato orgoglio provando a rimettere in piedi una partita difficilissima. Faccio i complimenti alla Cairese. Dal canto nostro, dobbiamo avere massima concentrazione e aumentare il livello di determinazione. Li abbiamo fatti segnare con troppa facilità. Ripartiamo dalla reazione, che mi è piaciuta“.

Nonostante l’avvio terribile, la squadra non ha perso la testa: “In settimana lavoreremo ripartendo dall’aspetto positivo, cioè dal fatto siamo rimasti compatti senza prendere tanti cartellini. Dobbiamo lavorare sulla testa perché abbiamo qualità ed esperienza. Questa posizione di classifica e la penalità hanno portato strascichi in termini di sicurezza. Ma lavorando su questi aspetti, potremo uscirne”.