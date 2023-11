Eccellenza, Cairese fa il tris e sale a -1 dalla vetta. Zunino saluta i gialloblù. Boschetto: “Inizio strepitoso”

Bella vittoria della Cairese contro il Busalla. I gialloblù hanno iniziato benissimo la partita segnando quattro goal nella prima mezzora. Poi, partita in totale controllo. Qualche brivido solo nel finale dopo che all’85’ Compagnone ha siglato un gran goal su punizione. Non poteva quindi esserci viatico migliore per la sfida di domenica prossima al Campomorone Sant’Olcese, match per il quale il club sta organizzando pullman di sostenitori. Tra le notizie, la separazione anche da Elia Zunino. Oggi la punta non era tra i convocati e come D’Arcangelo e Sancinito non sarà più parte della rosa gialloblù.

Mister Riccardo Boschetto elogia la prova della sua squadra e in particolar modo l’approccio alla gara, che ha permesso alla squadra di vincere con meno patemi rispetto a quelle contro la Golfo Paradiso. In particolar modo, oggi si sono distinti nel 4-3-3 inziale i tre giocatori del reparto mediano. Silvestri autentico mattatore ed entrato in tre delle quattro reti, e per poco non segnava con una splendida rovesciata stampatasi sul palo, e Lazzaretti e Turone. Questi ultimi sono apparsi in grandissima crescita.

L’allenatore ha preferito non parlare apertamente di mercato, sebbene la società sia attiva per allargare una rosa che si è ristretta viste le recenti partenze. Probabile, viste le partenze, che il club porti alla corte del mister piemontese un centrocampista e un attaccante.