Mondiali, preliminari libero di squadra: Italia quinta

Budapest. Dopo le “supereroine” del team tech, ecco “le guerriere” del libero. Ventiquattrore dopo la splendida e storica medaglia nell’esercizio tecnico, le nostre otto ragazze si rituffano in acqua. Eccole impegnate nel preliminare della squadra libera che concludono al quinto posto con 91.2667 (27.3 per l’esecuzione, 36.6667 per l’impressione artistica e 27.3 per le difficoltà). Superata quota 91 ma davanti c’è la Spagna che le precede di pochissimo con 91.4333. Le ragazze cinesi guidano il ranking provvisorio con 95.8000 (28.7, 38.4 e 28.7) seguite da Ucraina con 94.3667 (28.2, 37.8667 e 28.3) e Giappone (92.7667). Ma Gemma Galli e le compagne di Nazionale non si arrendono. Sono abituate a lottare.

“Siamo delle guerriere e andiamo avanti – afferma il capitano -. In acqua ce la sentivamo bella, pensavamo di aver fatto una buona prestazione e nella finale proveremo sicuramente a guadagnare una posizione. L’obiettivo è di farla meglio e andare avanti. In questa gara c’è libertà di movimento ed è più coreografica rispetto alla squadra tecnica. C’è l’inserimento delle spinte ed è un esercizio più lungo che necessita di maggiore resistenza. Enrica Piccoli salta e le due spinte di scioltezza sono di Marta Iacoacci”.

Superata la metà del Mondiale le azzurre hanno messo il medagliere nel mirino. Sono 11 finora le medaglie dell’Italia nell’almanacco dei campionati del mondo, da Berlino 1978 a Budapest 2022, in 17 edizioni (alle prime due di Belgrado 1973 e Cali 1975 non ha partecipato con il sincro). Tre quelle già conquistate qui a Budapest 2022, come quelle delle nostre sorelle ucraine, fuggite dalla guerra ed accolte dalla Federazione Italiana Nuoto con grande umanità e spirito di solidarietà prima al Centro Federale di Ostia e successivamente a Savona, che sfoggiano orgogliose l’oro del Libero combinato e gli argenti di Fiedina nel singolo tecnico e delle gemelle Aleksina nel doppio tecnico. Le azzurre fanno altrettanto con l’oro di Minisini-Ruggiero nel doppio mixed tech e i due bronzi di combo e team tech. Per l’Italsincro nel mondo complessivamente due ori, quattro argenti e cinque bronzi. E c’è ancora tempo per migliorare, perché si gareggia fino a sabato 25 giugno.

Le azzurre si presentano con la musica Final Fight del compositore e orchestratore romano Antongiulio Frulio, che ha curato anche le musiche della squadra che martedì è stata di bronzo, e la coreografia di Anastasia Ermakova, ex sincronetta tra le più brave al mondo, quattro volte campionessa olimpica, che dal 2011 collabora con il direttore tecnico della Nazionale Patrizia Giallombardo.

“Dopo questi ultimi anni che hanno messo in ginocchio il mondo intero vogliamo rappresentare la forza che tutti noi abbiamo dimostrato per rialzarci come guerrieri – afferma Giallombardo a Federnuoto.it -. Ci riferiamo ai medici, gli infermieri e a tutti coloro che hanno lavorato e lottato in prima linea, ma anche ai ristoratori, ai commercianti, alle società e alle federazioni sportive, portando un segnale di speranza. La nostra squadra Nazionale sceglie sempre temi importanti per comunicare le proprie idee. Lo sport è un’arte e come tale rappresenta, scandisce e influenza da sempre la vita quotidiana”.

Alle 16 c’è Linda Cerruti. Finale numero cinque per la singolista azzurra ai questi campionati del mondo. Una maratona alla quale è abituata da anni. Stakanovista del sincro, d’esempio per le compagne ma anche per tutte coloro che in Italia praticano o vogliono avvicinarsi al nuoto sincronizzato, una disciplina tanto bella da vedere quanto faticosa da praticare. Sotto tutti i punti di vista.

Alle 16 è chiamata ad un’impresa nella finale del singolo libero: provare a scavalcare Evangelia Platanioti nell’indice di gradimento delle tre giurie. L’atleta greca sabato l’aveva battuta di mezzo punto nella finale del tecnico ed anche oggi si presenta col terzo punteggio dei preliminari (90.4000) ma un vantaggio ancora inferiore che lascia sperare l’azzurra, che si era vista assegnare 90.2667 nella prima prova di lunedì. Il miglior punteggio provvisorio è della giapponese, neocampionessa mondiale del tecnico Yukiko Inui con 94.5667 e seconda l’ucraina campionessa europea e già d’argento nel tecnico Marta Fiedina con 92.6333.

Linda Cerruti si esibisce sulle note di The Storm del pianista e compositore ungherese Balázs Havasi. La coreografia è del direttore tecnico Patrizia Giallombardo e Vlada Chigireva. Si comincia dal battito d’ali di uno stormo per volare avanti. L’autore accompagna con la sua musica l’ultima creazione di Linda in una coreografia che esalta le sue doti di dinamismo e fluidità, in un perfetto equilibrio.

Squadra libera, primi posti:

1. Cina 95.8000

2. Ucraina 94.3667

3. Giappone 92.7667

4. Spagna 91.4333

5. Italia 91.2667 (Cavanna, Cerruti, Di Camillo, Ferro, Galli, Iacoacci, Murru, Piccoli)