Mondiali, Linda Cerruti in corsa per il podio: “Credo di potercela fare, vinca la migliore”

Budapest. Quarto posto per Linda Cerruti dopo il preliminare del singolo free, quello che le piace di più e che dove si sente più sicura e libera di esprimersi. Il suo “battito d’ali” è apprezzato dalle giurie e riceve 90.2667 punti (27.3 per l’esecuzione, 36.2667 per l’impressione artistica e 26.7 per la difficoltà).

“Sono molto soddisfatta di come ho nuotato e anche le allenatrici sono contente – afferma Linda a Federnuoto.it -. La fatica comincia a farsi sentire, ma soltanto quella muscolare perché di testa voglio dare ancora di più e riuscire a conquistare questa medaglia nel singolo. Questo esercizio lo sento più mio; nel tecnico mi preoccupo sempre tanto degli elementi, invece il libero riesco proprio a godermelo. Sento moltissimo questa musica che mi coinvolge e trascina aiutandomi a superare anche i momenti di stanchezza nei quali mi trovo un pochino in ritardo. In finale vorrei riuscire a superare la greca. Credo di potercela fare. Poi che vinca la migliore”.

Davanti a lei, per ora al terzo posto, c’è ancora Evangelia Platanioti con neanche un decimo e mezzo di punto di vantaggio (90.4000), la stessa che si era messa al collo la medaglia di bronzo nel tecnico. Il miglior punteggio è della giapponese, neocampionessa del tecnico Yukiko Inui con 94.5667 e seconda l’ucraina campionessa europea e già d’argento nel tecnico Marta Fiedina con 92.6333.

Linda Cerruti, 28 anni e già al suo quarto Mondiale, non salterà un turno di gare. Per lei nove giorni su nove e con il preliminare del singolo free apre la quarta, lunga, giornata del nuoto sincronizzato azzurro. In 28 allo start, lei è tra le ultime in ordine di apparizione. Si esibisce sulle note di The Storm del pianista e compositore ungherese Balázs Havasi. La coreografia è del direttore tecnico Patrizia Giallombardo e Vlada Chigireva. Si comincia dal battito d’ali di uno stormo per volare avanti. L’autore accompagna con la sua musica l’ultima creazione di Linda in una coreografia che esalta le sue doti di dinamismo e fluidità, in un perfetto equilibrio. La finale è prevista mercoledì 22 giugno alle 16.

Solo libero

1. Yukiko Inui (JPN) 94.5567

2. Marta Fiedina (UKR) 92.6333

3. Evangelia Platanioti (GRE) 90.4000

4. Linda Cerruti (ITA) 90.2667