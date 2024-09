Swimtheisland: nel Golfo dell’Isola ci saranno anche il bronzo olimpico Ginevra Taddeucci, Matteo Furlan e Marco Orsi

Bergeggi. Nel Golfo dell’Isola savonese, nel cristallino mare dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, si accenderanno, sabato 5 e domenica 6 ottobre, per il 14esimo anno i riflettori sugli oltre 2.500 nuotatori di Swimtheisland, che si conferma primo evento di nuoto in acque libere in Italia e nella top 5 europea per partecipazioni.

Grazie alla collaborazione tra TriO Events, i Comuni del Golfo dell’Isola (Spotorno, Bergeggi, Noli, Vezzi Portio), l’AMP Isola di Bergeggi, i patrocini di Regione Liguria e Provincia di Savona, la partnership di Jaked, saranno tantissimi gli amatori, gli appassionati e gli agonisti della disciplina ai Bagni Bahia Blanca di Spotorno e, su tutti, un quanto mai atteso ritorno, dopo la presenza nel 2023.

Nuoteranno in questo scrigno di bellezza e biodiversità anche una delle protagoniste indiscusse dei Giochi Olimpici parigini, Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro), che con la sua eccezionale prestazione ha conquistato un emozionante bronzo nella 10 km, e Matteo Furlan, già campione azzurro e storico amico dell’appuntamento ligure sin dalle prime edizioni. Per la speciale coppia del fondo italiano, in vasca come nella vita, un palmares strabiliante che sarà celebrato proprio nella riviera di Ponente, capitale del nuoto in acque libere, al cospetto della sua iconica isola a forma di cuore.

Solo negli ultimi anni, la 27enne toscana ha, infatti, inanellato due argenti agli Europei di Roma 2022 (10 km, staffetta), un oro ai Mondiali di Fukuoka 2023 (staffetta), due argenti agli Europei di Belgrado 2024 (5 km, staffetta) e ora il bronzo olimpico, dedicato proprio al fidanzato. Il 35enne friulano, specializzato nella 25 km, ha, invece, recentemente annunciato il ritiro dopo aver suggellato una carriera di successi con l’argento a Belgrado, preceduto dal bronzo europeo 2022 e dall’argento europeo a Budapest 2020. Presente per Jaked anche Marco Orsi, sprinter dello stile libero, del dorso e del delfino, olimpionico a Londra 2012 e Rio 2016, vicecampione del mondo e campione europeo.

“Crediamo fermamente – dichiara Mattia Fiorini, Presidente del Golfo dell’Isola e Sindaco di Spotorno – che solo dalla conoscenza, anche attraverso eventi come Swimtheisland, del nostro inestimabile patrimonio, comprendente un gioiello di biodiversità come l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, possa radicarsi e diffondersi una cultura per la sua tutela e salvaguardia. Con i suoi 4 Comuni – Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi Portio – il Golfo dell’Isola sta crescendo e si candida ad essere patria dell’outdoor tra mare e montagna. Ne saremo testimoni noi amministratori per primi con una speciale staffetta nel corso dell’ormai storica manifestazione di nuoto in acque libere”.

Swimtheisland Golfo dell’Isola, tappa finale del circuito che ha toccato San Teodoro e Sirmione, partirà sabato 5 ottobre con le sfide sugli 800 mt per coinvolgere tutti: con il Family Team Event squadre miste da 2 o 3 membri, con la Sprint Challenge gli amanti delle brevi distanze e con la MWM (Man-Woman-Man) Relay i cultori della staffetta. Ciliegina sulla torta, le gare KID’sTHEISLAND sui 100 m (6-7 anni), 200 m (8-9 anni), 400 m (10-12 anni), mentre in chiusura la Short Swim (1.800 mt).

Domenica 6 ottobre, invece, suggestivo risveglio all’alba con la magica Sunrise Swim (1.100 mt), la nuotata collettiva non agonistica seguita da una gustosa colazione. Il programma proseguirà con la Classic (3.500 mt) e la Long Swim (6.000 mt). Ben due format daranno poi filo da torcere ai fedelissimi delle lunghe distanze: la Combined Swim (Short e Classic) e la novità Super Combined Swim (Classic e Long). Iscrizioni ancora aperte su swimtheisland.com

“Come sempre Swimtheisland Golfo dell’Isola – afferma Max Rovatti di TriO Events – trova la sua forza e unicità nella solida collaborazione con le numerose organizzazioni che quotidianamente operano sul territorio a tutela del patrimonio ambientale e della sicurezza in mare. Parte integrante del nostro staff sono la Società Nazionale di Salvamento (sezioni di Spotorno Noli, Nervi, Voltri, Verona e Borghetto S. Spirito), i Vigili del Fuoco del Comando di Savona, la Lega Navale Italiana di Spotorno, l’Aps Centro Nautico Vadese, gli Angeli del SUP, la Scuola Cani Salvataggio Piemonte, la Pro Loco Bergeggi gruppo Kayak e l’Associazione Nautica Spotornese, insieme a Croce Bianca e Protezione Civile di Spotorno”.

Tra i principali sostenitori dell’evento, l’Aps Centro Nautico Vadese con il 68enne sommozzatore professionista Paolo Cappucciati, agonista pescatore subacqueo in apnea ed ex CT della nazionale italiana FIPSAS, che proprio a luglio ha bissato il suo stesso record internazionale del 2013 trascorrendo 24 ore in subacquea SCUBA nelle acque del Golfo dell’Isola con l’uso di semplici attrezzature ricreative.

Il savonese ha sfruttato, anche per mangiare, l’appoggio di una cupola dell’azienda Ocean Reef, a 6 m di profondità e a 50 m da riva, simile a quelle dell’orto subacqueo Nemo’s Garden di Noli. Nella cupola con 2 m di circonferenza, coadiuvato da ricercatori di medicina subacquea iperbarica, si è sottoposto a test per il progetto scientifico Quarto Tempo Savona con il contributo di Fondazione San Paolo e ha guidato il bioblitz aperto a tutta la cittadinanza, che ha fatto emergere oltre 3.300 specie faunistiche.