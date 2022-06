Linda Cerruti ad un passo dal podio mondiale: “Mi sono migliorata, peccato per il quarto posto”

Budapest. Giù dal podio ma stavolta senza lacrime e senza rimpianti. Le due medaglie di bronzo storiche con le compagne di squadra sono la sua gioia. Linda Cerruti si conferma quarta nel singolo libero. Migliora il punteggio del preliminare con 90.9667 ma non le basta per superare Evangelia Platanioti nell’indice di gradimento delle tre giurie. L’atleta greca, che sabato l’aveva battuta di mezzo punto nella finale del tecnico e oggi si presenta con un vantaggio ancora inferiore, riceve 91.1333 punti e conquista la seconda medaglia di bronzo individuale. Il confronto nell’esecuzione è di 27.4 per Evangelia e 27.3 per Linda, nell’impressione artistica 37.0667 e 36.6667, nelle difficoltà 27.3 e 27.

“Mi sono migliorata ma peccato per il quarto posto – commenta Linda Cerruti a Federnuoto.it -. Rispetto alle eliminatorie abbiamo provato a fare l’impossibile. Nel preliminare ero dietro con le difficoltà ed oggi abbiamo cambiato parte dell’esercizio per provare a migliorare e personalmente prima della gara non ho voluto vedere le altre e andrò a rivederle per capire in cosa mi ritrovo dietro. Sono andata libera di testa e ho provato a dare il 100% anche nei pezzi cambiati, quindi è probabile che qualche errore sia capitato. Anche le mie avversarie sono migliorate. Alcune hanno anche meno gare di me e quindi la possibilità di concentrarsi maggiormente e riuscire a migliorare molto di più. Ma farle tutte è una mia scelta. Peccato. Speriamo agli Europei a Roma di riuscire a fare quel salto in più”.

Vince la giapponese, già campionessa mondiale del tecnico, Yukiko Inui con 95.3667 e seconda l’ucraina campionessa europea e già d’argento nel tecnico Marta Fiedina con 93.8000.

Finale numero cinque per la singolista azzurra a questi campionati del mondo. Una maratona alla quale è abituata da anni. Stakanovista del sincro, d’esempio per le compagne ma anche per tutte coloro che in Italia praticano o vogliono avvicinarsi al nuoto sincronizzato, una disciplina tanto bella da vedere quanto faticosa da praticare. Sotto tutti i punti di vista.

Linda Cerruti si esibisce sulle note di The Storm del pianista e compositore ungherese Balázs Havasi. La coreografia è del direttore tecnico Patrizia Giallombardo e Vlada Chigireva. Si comincia dal battito d’ali di uno stormo per volare avanti. L’autore accompagna con la sua musica l’ultima creazione di Linda in una coreografia che esalta le sue doti di dinamismo e fluidità, in un perfetto equilibrio.

Attimi di paura alla Szechy pool dove si è temuto il peggio. Intorno alle 16.30, al termine del suo esercizio, la statunitense Anita Alvarez ha accusato un malore, è svenuta ed è stata per molti secondi sott’acqua senza che nessuno intervenisse. È stata l’allenatrice degli Stati Uniti a tuffarsi in acqua, soccorrerla e trasportarla a bordo vasca. Soltanto allora il personale medico e paramedico presente in piscina è intervenuto. Trasportata in infermeria e visitata è stata giudicata fuori pericolo. Poco dopo è tornata in gruppo accolta dall’abbraccio del suo staff e dall’applauso di tutte le atlete presenti nella piscina di allenamento. “Non ho visto la sua gara ed è stato un bene altrimenti sai che paura mi sarei presa – dice Linda -. Sono felice che sia andato tutto bene e le faccio i migliori auguri. Già in passato le era accaduto di sentirsi poco bene e di soffrire di attacchi di panico. Ha anche deciso di togliere il tappa-naso. Io senza non ce la farei”.

Solo libero finale, primi posti:

1. Yukiko Inui (JPN) 95.3667

2. Marta Fiedina (UKR) 93.8000

3. Evangelia Platanioti (GRE) 91.7667

4. Linda Cerruti (ITA) 90.9667